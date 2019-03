“Friday For Future, giusto il patrocinio del comune di Cuneo? Suggerire strumentalizzazioni un insulto ai giovani manifestanti”

La partecipazione dei membri della Giunta allo sciopero e al corteo cuneese per il “Friday For Future”, venerdì 15 marzo, è stata dibattuta e analizzata questa sera (lunedì 25 marzo) durante la prima sessione del consiglio comunale.



A dare il via alla discussione due interpellanze differenti a firma Cuneo Per i Beni Comuni e Laura Menardi, che hanno chiesto cosa la Giunta faccia nel concreto per dar seguito alle tematiche ambientali fulcro del “Friday For Future”, e se non sia disposta a ripensare le proprie politiche ambientali e di mobilità proprio in questo senso: “Senza decisioni politiche – hanno sottolineato i consiglieri - , gli slogan rimangono slogan e servono soltanto a strumentalizzare le proteste, giuste”.



Caustico, Beppe Lauria: “Quel che più mi dispiace è che l’amministrazione comunale non perda occasione per mettere la propria firma su iniziative che dovrebbero rimanere ai giovani; lasciamo che facciano quel che, da giovani, dovrebbero ancora sapere e dover fare”.



“Dalla maggioranza soltanto liste di buone intenzioni, ma nulla dal punto di vista concreto”, ha sottolineato Manuele Isoardi.



Maria Laura Risso: “Nel programma delle forze di maggioranza si trovano passaggi che sottolineano la voglia di mettersi in gioco sulle tematiche ambientali: abbiamo ancora tre anni di amministrazione davanti e se la maggior parte di esse non sarà portata a termine avremo fallito, ma per diverse cose si sta già lavorando”.



Ben tre assessori hanno risposto alle due interpellanze.



“La manifestazione è stata un successo, non è facile vedere così tanti giovani mobilitarsi in questo modo – ha sottolineato Luca Serale -. Sin dagli interventi del Pisu abbiamo sempre guardato alle tematiche ambientali e continuiamo a farlo. Quindi non da oggi e non dal 15 marzo: con le sole varianti al Piano Regolatore abbiamo tagliato quasi 500 mila metri quadrati di aree edificabili”.



Davide Dalmasso: “Da ragazzo non ho mai partecipato a molti scioperi perché spesso erano “contro” e non “pro”; quella del “Friday For Future”, invece, mi è sembrata davvero diversa. Giusto aver dato il nostro patrocinio”.



Più duro l’intervento di Mauro Mantelli, che ha deciso di rispondere per scritto alle tante istanze sollevate, in particolar modo dalla Menardi: “Quelli presentati oggi sono solo hate speech, discorsi d’odio, che vanno tanto di moda sui social network. È insultante che si considerino i giovani incapaci di appassionarsi a questi discorsi, di formarsi le proprie opinioni, di questa saccente arroganza ne ho piene le scatole: i giovani che hanno partecipato s’informano e discutono con noi e con i loro coetanei. E per fortuna saranno la futura classe dirigente di questo paese”.