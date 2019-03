Saluzzo, con l’addio al professor Piero Bolla, le testimonianze della sua traccia umana e artistica

Fiori bianchi sulla bara, una folla silenziosa all’arrivo del feretro con pensieri dedicati alla sua vita. Grande partecipazione e testimonianze da vicino e lontano alla famiglia, al figlio Nicola, alla nuora Claudia e al nipotino Ajmone. In Duomo l’ultimo saluto, sabato scorso (23 marzo) al professor Piero Bolla, figura di spicco nel panorama dell’arte contemporanea, deceduto lunedì scorso, all’età di 85 anni, alle Molinette di Torino.

Alle spalle una lunga attività artistica che ha visto le sue opere in musei e gallerie in tutto il mondo, da Torino a New York, come in prestigiose manifestazioni. “Piero Bolla avrebbe potuto andar via dalla nostra piccola Saluzzo, i riconoscimenti non mancavano – don Marco Gallo nella toccante omelia incentrata su una pagina di grande ricchezza, in cui ha fatto riferimento al personaggio biblico Tobi, per benedire la vita di Piero Bolla, di artista e persona privata, padre e marito, nonno, cittadino illustre.

“L’arte non si impara dai luoghi periferici. Eppure l’arte chiede di avere una casa e Saluzzo lo è stata per Piero. L’ultima mostra “Vivre d’hazard” aveva il sapore di una piccola benedizione, come anche le opere sacre che nella nostra Diocesi rimangono”.

Una Diocesi riconoscente alla sensibilità del pittore- scultore, che tra i primi con don Romano Allemano, indirizzò l’attenzione verso l’arte sacra del territorio, in funzione di un museo dedicato.

Negli ultimi anni, con gli stessi occhi di Tobi cieco, ha continuato Don Gallo - spesso parlava di bellezza, che non poteva più ammirare nei disegni ma tastare nelle plastiche delle opere e dei ricordi. La bellezza ha bisogno di occhi ma non sempre. Il cantico delle Creature fu composto da Francesco ormai anch’egli cieco e malato. È significativo e bello che ciò che non è visto ci rimanga nel cuore. “Prima afferravo le cose con gli occhi, ora le cose mi arrivano quasi inattese”.

Su questa capacità di vedere senza gli occhi (Piero Bolla aveva perso quasi completamente la vista) i pensieri più belli del figlio Nicola, oculista, artista affermato, che ha ereditato la passione di famiglia.

“Di lui ho sempre ammirato la serenità di pensiero. La stessa serenità con cui se n’è andato. Aveva la capacità di viaggiare ovunque con il pensiero, pur rimanendo a Saluzzo. E’ stato l’ultimo degli artisti bohémien. Aveva la mentalità da artista antico. Il suo rapporto con l’arte era esistenziale, non economico, né rappresentativo di sé.

Ha disegnato pur non vedendo più, fino a quando è partito. Disegnava sulla tela con il pensiero, sostituendo gli occhi con la memoria di ciò che aveva fatto conservata nelle mani e nel cervello. Con gli anni aveva privilegiato la scultura".

Scultura che aveva sempre fatto pur essendo più conosciuto come pittore attraverso le varie esperienze: dall’ uso del colore in un determinato periodo dall’ 77 all’83, a quello del “non colore” o materico che lo aveva reso famoso già dagli anni ’50.

Famose sono le sue sculture di carta. L’idea, raccontava Piero Bolla, nacque in un bar, dove vedendo un giornale “ che non serviva più” perché vecchio, ha pensato di dargli una nuova possibilità di vita.

“Negli ultimi anni lavorava con carta e nastro adesivo: una tecnica che ha gli ho trasmesso io che poi ho abbandonato”. Tra padre e figlio un rapporto molto importante e dialettico. In fatto di arte in modo particolare e, in modo particolare quando fu in vita Silvia. Per Piero Bolla la morte della moglie alcuni anni fa, fu “come perdere un’ala” .

Bolla fu un riferimento per generazioni di giovani artisti del territorio che andavano a casa sua, come in un museo santuario.

Racconta Ugo Giletta che incontrò le prime opere dell’artista saluzzese, andando a scuola: i pannelli policromi realizzati negli anni Sessanta, in cui sono rappresentate le materie che allora si insegnavano alle Medie. “Abbiamo avuto momenti di scambio di idee, opinioni e concetti per quanto riguarda l’Arte e il mondo dell’arte verso il quale eravamo molto critici. Piero non era persona che ti dava ragione, era molto severo nei giudizi e per me sentire la sua approvazione era una vera gioia. Per intanto ce la siamo raccontata per anni, fino all’ultima mostra con cui Saluzzo lo ha celebrato e in cui mi ha regalato una emozione fortissima: da soli l’abbiamo visitata prima dell’apertura. Molti lavori li conoscevo bene perché nel 2002 decidemmo assieme di fare un video sul suo lavoro che porta lo stesso titolo “Vivre d’hazard”.

Amò moltissimo Saluzzo e, in particolare il centro storico, dove scelse di abitare quando l’antico borgo non era ancora di moda e dando input al processo di riqualificazione.

Fu assessore alla Cultura nell’Amministrazione Greco.Di quegli anni alcuni ricordi del maestro Corrado Buffa allora direttore dell’Apm, nel periodo – sottolinea - in cui il capoluogo del marchesato era frequentato dai grandi nomi della musica classica e pop: da Celibidache a Rostropovich, da Battiato a Baglioni e tanti altri. Si riusciva sempre a costruire insieme qualcosa di valore, la sua capacità d’ascolto ed autorevolezza davano forza ai circuiti virtuosi della creatività e della bellezza fino a rasentare la perfezione, allo stesso modo nelle piccole e nelle grandi cose. Un pomeriggio a casa sua per un caffè interminabile, anche con la compagnia della moglie Silvia, diventava sempre lo stimolo per far nascere qualche nuovo progetto.

Bolla a Saluzzo fu ispiratore dell’esperienza dei Corpi plastici, gruppo di giovani artisti, con tanto di manifesto culturale che ebbe la guida del critico d’arte Gillo Dorfles, attirò l’attenzione di Giò Ponti, Ettore Sottsass senior, Umberto Eco.

Di quegli anni spensierati e delle sculture in perpex che vennero esposte negli Stati Uniti parla l’artista Lorenzo Griotti, vicino di casa, coinvolto nell’avventura con il professor Anelli. Ricorda gli anni in cui allegramente e con tanta spontaneità, sulla spider bianca di Piero, andavano a Milano alle mostre dove l’artista già esponeva dopo l’Accademia Albertina. “ tutte le sere per due anni parlammo di arte e dell’idea di realizzare opere di avanguardia che hanno interessato il mondo culturale e internazionale di allora".

Piero Bolla è stato "la materia dei suoi quadri, delle sue sculture, delle sue installazioni, come si dice oggi. Una materia che produce con forza, ciò avvenga su tela o nello spazio, una solida presenza che è poi quella dell’artista stesso, che si arrovella sulla sua condizione, sui suoi strumenti, sullo spazio, sulla fotografia, sulla Storia dell’arte. Scrive il professor Sergio Anelli, il suo più grande amico e promotore della sua attività.

Nell’ambito della rassegna Start, Storia/Arte a Saluzzo, l’associazione Ur.Ca, che ha realizzato le ultime tre mostre di Bolla, organizzerà, in collaborazione con la Fondazione Bertoni,un omaggio pubblico al maestro di arte contemporanea saluzzese, in pieno centro storico, sotto il porticato dell’antico palazzo comunale.