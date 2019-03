Commenti di Facebook materia per i giudici: nell’Albese tre casi destinati a fare discutere

Anche la finora placida realtà di Langhe e Roero inizia a confrontarsi col tema degli insulti via social, del reato di diffamazione commesso tramite un mezzo la cui diffusione è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, di pari passo con quella degli smartphone e di connessioni web ormai alla portata di tutti.



Se l’esigenza di informare anche la rete alle regole della civile convivenza non sempre trova terreno fertile nelle decisioni dei giudici (nei giorni scorsi la Procura di Genova ha prosciolto 178 persone accusate aver offeso via web Karima El Mahroug, la Ruby Rubacuori delle cene eleganti di casa Berlusconi, destinataria di invettive che il Gup Riccardo Ghio ha ora ricondotto all’ampio contesto del “diritto di critica”) – in pochi giorni sono stati addirittura tre i casi di presunte diffamazioni saliti agli onori delle cronache di Langhe e Roero.



L’ultimo in ordine di tempo è quello ventilato dal sindaco albese Maurizio Marello, che giovedì scorso ha ritenuto di dover intervenire a fare chiarezza sul caso della cinghialessa abbattuta il giorno prima in località San Cassiano (leggi anche qui), abbattimento – aveva precisato il primo cittadino – che, a differenza di quanto impropriamente scritto sui social, non era stato ordinato dal Comune.

"(…) sono prive di qualsiasi fondamento le accuse rivolte al sindaco Maurizio Marello attraverso i social network, citando anche l’emissione di un’ordinanza sulla questione, mai emessa", aveva precisato il Comune tramite una nota, facendo anche sapere che lo stesso sindaco si sarebbe riservato "ogni azione, anche in sede penale (…) nei confronti di chi, anche attraverso i social, ha insinuato, in modo mendace, responsabilità nei miei confronti, circa lo spiacevole accaduto, nonché per i relativi pesanti giudizi diffamatori che ho subito".



Passando dalla capitale delle Langhe al centro roerino di Govone le minacce di passare alle vie legali hanno preso le fattezze di una vera e propria denuncia, alla base del procedimento che presto vedrà Paolo Ferruccio Cuniberti chiamato a rispondere in tribunale delle critiche avanzate a mezzo Facebook in merito alla manifestazione "Il Magico Paese di Natale".

In un post del 18 novembre 2017 Cuniberti, professionista e scrittore con residenza a Torino e origini govonesi, vicino a diversi sodalizi del territorio, dall’associazione culturale Arvangia a Canale Ecologia, aveva detto la sua sulla manifestazione govonese rinfocolando anche il dibattito, per la verità aperto da tempo, circa l’opportunità che la stessa manifestazione del Natale govonese avesse quale propria sede le stanze della prestigiosa reggia sabauda.

"Sulle colline del mito dopo aver conosciuto Topo Tip e l’elfo Gu, si vedrà Santa Claus partire con le sue renne. Si potrà visitare la bottega dei balocchi in cui effettuare un 'percorso didattico per imparare il rispetto dell’ambiente e del territorio'. A fianco del castello reale, si potranno degustare i vini tipici piemontesi, in un altrettanto tipico 'chalet' ... Ringraziamo il presidente dell’Enoteca regionale del Roero per le brillanti idee che valorizzano le tradizioni, la storia e la cultura di Langhe e Roero, patrimonio dell’umanità", aveva scritto Cuniberti, che dalla sua può certamente richiamare l'utilizzo di un linguaggio ispirato ai canoni dell’ironia, più che alle contumelie da trivio che connotano tristemente la quotidiana vena di troppi "leoni da tastiera".



Un discrimine che però non ha fermato gli organizzatori della manifestazione, l’associazione culturale Generazione, e al suo presidente Pier Paolo Guelfo, che da circa un biennio guida anche l’Enoteca Regionale del Roero, che hanno scelto la strada delle vie legali per "tutelarci di fronte ai ripetuti attacchi di Cuniberti", riferendosi a "parole offensive" spese "nei confronti nostri e del nostro lavoro".

Vedremo cosa ne dirà il giudice del Tribunale di Asti, che ha convocato l’autore del post incriminato per il prossimo 18 aprile.



Sempre la piattaforma creata da Mark Zuckerberg è stata al centro di un altro caso di presunta diffamazione finito sul tavolo della Polizia postale. A denunciarlo il settimanale locale "Gazzetta d’Alba", che martedì scorso, dalle pagine del suo ultimo numero, ha dato conto di aver sporto denuncia contro l’autore di un commento ("Andate a guadagnarvi il pane col sudore della fronte e non a scrivere falsità, pennivendoli") pubblicato nello scorso gennaio in calce a un post col quale il giornale richiamava un proprio articolo dal titolo "Durissimo attacco del Governo alla stampa cattolica".

Secondo quanto riferito dal settimanale, ritenutosi offeso da tale pesante invettiva il giornale avrebbe prima cercato un contatto con l’autore del commento, un "non meglio identificato Matteo", che dopo uno scambio di battute si sarebbe però reso irreperibile cambiando il nome del proprio account in "Albert Giussano". Da qui la decisione di passare alle vie legali contro l’ignoto commentatore.