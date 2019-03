Elezioni: il Comune di Bra invita a controllare documento di identità e tessera elettorale

In vista delle elezioni di fine maggio, si invita la cittadinanza a controllare la validità della tessera elettorale individuale, in particolare rispetto alla disponibilità di spazi per il voto, e del proprio documento d’identità.



La tessera elettorale, indispensabile per esercitare il diritto di voto, è gratuita e permanente. È valida fino all’esaurimento dei 18 spazi disponibili e deve essere usata in occasione di ogni elezione o referendum. Per ottenere la nuova tessera, l'elettore deve esibire un documento di identità in corso di validità e la tessera con gli spazi completi. Il rilascio della nuova tessera è immediato negli orari di apertura dell’Ufficio Elettorale del Comune di Bra (dal lunedì al venerdì 8.30-12.45, martedì e giovedì 15-16), al secondo piano di via Barbacana 6.



Inoltre, al seggio è necessario presentarsi con un documento di identità personale in corso di validità (carta d'identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, porto d'armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, ecc.). Nel caso si intenda utilizzare la carta d’identità, si raccomanda di verificare in anticipo che la stessa sia in corso di validità alla data della votazione. Infatti, dal 2017 le carte di identità cartacee in scadenza devono essere sostituite con la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.), il cui rilascio - che può essere chiesto sei mesi prima della scadenza ­- non è immediato, visto l’iter che prevede l’appuntamento per l’acquisizione elettronica dei dati personali e delle impronte digitali all’Ufficio Servizi Demografici comunale (su prenotazione, attraverso il sito www.cartaidentita.interno.gov.it o di persona, allo sportello Informazioni del Comune di Bra, ingresso di via Barbacana 6, negli orari di apertura degli uffici demografici) e il successivo invio del documento (carta elettronica in plastica) a cura del Ministero dell’Interno, direttamente all’indirizzo del cittadino o, a scelta, presso l’ufficio comunale in cui è stata effettuata la richiesta. I due sportelli delle Carte di Identità sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì in orario 8.30 – 12.45, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16 e il sabato mattina (solo per raccolta prenotazioni) dalle 9 alle 12.



Nei giorni immediatamente precedenti e durante i giorni di consultazione elettorale, sia l’ufficio Elettorale che i Servizi Demografici osserveranno orario continuato secondo modalità che verranno successivamente comunicate; in tali giorni potranno essere rilasciate direttamente e in via eccezionale, solo per motivi elettorali, unicamente carte di identità cartacee, che non potranno essere in seguito sostituite con la carta di identità elettronica fino alla nuova scadenza decennale