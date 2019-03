Produttori in Langa, un nuovo progetto si presenta alla festa del Dolcetto 2019

È un progetto nuovo ma con una storia lunga 60 anni e si presenta in occasione della Festa del Dolcetto 2019, in programma dal 5 al 7 aprile: sono i produttori in Langa, un gruppo di coraggiosi viticoltori di Clavesana, comune nelle Langhe Sud Occidentali, che nel 1959 si sono uniti per perseguire un obiettivo condiviso. Oggi sono 230 e coltivano 380 ettari di vigne in collina, tra i 200 e i 550 metri sul livello del mare.