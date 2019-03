Campanella: “Riportiamo la famiglia al centro dell’agenda politica”

Mario Campanella, 58 anni, medico ginecologo di Revello, da anni impegnato nel Movimento per la Vita e nei Centro di Aiuto alla Vita, è il capolista cuneese del Popolo della Famiglia, la formazione che ha come candidato presidente per la Regione Piemonte il docente universitario Valter Boero.

Insieme a lui, nella squadra: Antonio Panero (vicesindaco di Centallo), Antonia Bassignana di Savigliano, Etta Giacosa di Alba e Guglielmo Giordano di Feisoglio. Campanella, lei è capolista del Popolo della Famiglia alle elezioni regionali nella provincia di Cuneo.

Quali i punti salienti, in estrema sintesi, della vostra formazione politica?

“Il Popolo della Famiglia è un partito politico aconfessionale e valoriale, di ispirazione cristiana, aperto a tutti coloro che condividono il suo programma che parte dalla difesa dei valori cosiddetti “non negoziabili” come il diritto alla vita (dal concepimento alla morte naturale), la centralità della Famiglia come stabilito dall’art. 29 della Costituzione, il diritto dei figli ad avere un padre ed una madre e la tutela della dignità di ogni persona, con particolare attenzione a quelle più deboli ed in difficoltà. Questo impianto valoriale viene poi declinato nella concretezza delle nostre scelte politiche: dal reddito di maternità per far ripartire l’Italia alla riforma fiscale basata sul quoziente familiare, dalla libertà di scelta educativa al sostegno alle imprese a carattere familiare, dalla tutela del lavoro ad una sanità incentrata sui veri bisogni di salute della gente, dal si alle infrastrutture al rispetto dell’ambiente, dalla valorizzazione del volontariato alla creazione di un welfare più finanziato e diffuso, dalla promozione dell’attività sportiva alla valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale. Abbiamo inserito questo ed altro in un programma di dieci punti che cercheremo di declinare a tutti i livelli, dal più piccolo Comune fino al Parlamento Europeo”.

Il sistema elettorale regionale non favorisce le piccole formazioni. Non sarebbe stato più conveniente per voi apparentarvi con qualche partito? Perché non lo avete fatto?

“Il nostro partito è nato per riportare la Famiglia al centro dell’agenda politica e per farla diventare il prisma attraverso il quale vanno declinate tutte le scelte politiche. Noi vogliamo che la Famiglia non sia più protagonista solo nei programmi elettorali per poi essere puntualmente dimenticata nelle leggi e nei decreti, come è successo con tutti i governi degli ultimi decenni. Ecco perché non parliamo di convenienza, ma di programmi e di progetti di legge. Chi sceglie e sostiene il nostro partito può stare certo che la tutela della famiglia sarà il riferimento di ogni nostra azione. In quest’ottica siamo disposti a portare avanti le nostre idee e proposte anche da soli, così come siamo disponibili a confrontarci con tutte le forze politiche che sceglieranno di condividere i punti caratterizzanti del nostro movimento: lo abbiamo già fatto in molte regioni ed in tantissimi Comuni in questi tre anni di attività politica e continueremo a farlo anche nella prossima tornata elettorale del 26 maggio, sempre nella chiarezza delle nostre proposte e senza mai cedere ad alleanze o compromessi con quelle forze politiche che da sempre hanno contrastato e continuano purtroppo in maniera miope a contrastare ed indebolire l’istituto familiare nel nostro Paese, dimenticando che è proprio la Famiglia l’architrave di tutta la società”.

Lei è un medico. Che giudizio dà della Sanità regionale e cuneese in particolare?

“La Sanità regionale e soprattutto quella cuneese continua ad essere di primo livello grazie all’impegno ed alla dedizione quotidiana di medici, infermieri e personale sanitario che, pur costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili da molti punti di vista, continuano, oserei dire quasi “eroicamente”, a servire i cittadini per tutelare i loro bisogni di salute. In questi ultimi anni l’amministrazione regionale ha avuto come criterio base quello del rientro dal deficit di bilancio, che ha comportato nei fatti una forte riduzione di molti servizi e la chiusura totale o parziale di reparti ed ambulatori, costringendo molti cittadini a disagi non indifferenti. Il mio pensiero (condiviso da tanti colleghi non solo all’interno del Popolo della Famiglia) è quello che debba essere ripensato in toto l’approccio alla sanità regionale, che va incentrata prima di tutto sui bisogni di salute della gente e sulle giuste rivendicazioni di tutto il personale sanitario, che deve essere messo in condizione di poter lavorare in serenità e con una giusta retribuzione. E’ ovvio che l’attenzione al bilancio non può essere dimenticata, ma nello stesso tempo non va dimenticato neppure che in molte zone del Piemonte (a cominciare proprio da Saluzzo) l’impoverimento dei servizi di salute è stato in questi ultimi 15 anni sempre maggiore e tante, troppe volte, alle promesse elettorali non sono seguiti fatti concreti. La sanità, così come il sistema educativo, non può avere come unico criterio il pareggio di bilancio, perché sanità e scuola sono i parametri attraverso i quali si misura il livello di civiltà di un Paese”.