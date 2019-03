Prosegue il tour di Cervella nei quartieri di Alba: questa sera appuntamento in Borgo Piave

Oggi, giovedì 28 marzo, Olindo Cervella, il candidato sindaco scelto all’unanimità dalla coalizione di centrosinistra rappresentata da Impegno per Alba, Alba città per vivere, Alba attiva e solidale e Partito Democratico, incontrerà i cittadini di Borgo Piave.

“Tengo molto a questi incontri con la cittadinanza, perché sono importanti per ascoltare le istanze dei cittadini e per presentare i progetti specifici, che abbiamo per ogni singolo quartiere, ma anche per far conoscere il programma generale e le persone che compongono la coalizione”, sottolinea Olindo Cervella.

Oggi, giovedì 28 marzo alle ore 21 l’appuntamento sarà alla Casa del Volontariato, in corso Europa 45.



“La tavola rotonda 'Alba sempre + attenta alle persone', annunciata per sabato 30 marzo alle 10 in sala Riolfo, sarà l’occasione per riflettere sulla città che vogliamo”, continua Cervella. “Esperti qualificati di Torino come Alessandro Prandi e Gianni Ferrero presenteranno le esperienze delle Case di quartiere, mentre Francesco Langella, presidente dell’associazione nazionale Biblioteche, e Raffaella De Negri, responsabile della Città dei bambini di Genova, spiegheranno che cos’è una ludoteca didattica, a chi si rivolge e come si può integrare con le risorse culturali e museali esistenti”.



Tra gli altri relatori dell’incontro ci saranno William Revello, il segretario del Partito Democratico albese, mentre Nicola Conti, educatore professionale con circa 40 anni di esperienza e già responsabile dell’Area Minori del Consorzio socio assistenziale, riassumerà le iniziative attive e quelle che si vorrebbero avviare a favore degli adolescenti e delle loro famiglie.



A Olindo Cervella l’incarico di concludere la tavola rotonda presentando i progetti di riqualificazione degli edifici intorno a parco Sobrino, che dovrebbero andare a comporre una vasta Area Giovani, con spazi per i concerti, lo studio e il ristoro.



Il calendario dettagliato degli incontri del candidato albese è consultabile sul sito www.olindocervella.it.