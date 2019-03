Etica, finanza, legalità e informazione: se ne parla oggi a Palazzo Banca d’Alba

"Etica, finanza, legalità e corretta informazione". Questo il titolo del convegno in programma nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 marzo, dalle ore 14 alle 18 presso Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4.



L’appuntamento è promosso dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, in collaborazione con il Lions Club Alba Langhe e l’Associazione Solstizio d’Estate Festival dei Saperi e dei Sapori Onlus, con il patrocinio del Rotary Club di Alba.



Dopo i saluti del presidente Lions, avvocato Giuseppe Rossetto, sono previsti gli interventi del presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Alberto Sinigaglia ("Comunicare l’economia e la finanza: la nuova Carta Deontologica"), del prof. Giuseppe Ghisolfi, vicepresidente e tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio ("Le parole della finanza. La necessità di maggiore chiarezza"), del comandante della Guardia di Finanza di Bra Diego Tarulli ("I presidi della sicurezza economico-finanziaria. Strumenti giuridici ed enti per la sicurezza del paese"), dell’avvocato Alberto Rizzo, giurista esperto di diritto bancario e coordinatore editoriale di Banca Finanza ("Etica, trasparenza e competenza nelle banche come pilastri per la tutela della sicurezza del paese), del dottor Cesare Girello, dottore commercialista ("Bilancio: grammatica d’informazione economica-finanziaria, di legalità e di socialità") e dell’avvocato Roberto Ponzio ("Il reato di riciclaggio: presupposti, metodi, effetti e sanzioni"). Moderatore, il giornalista Tommaso Lo Russo.



Così il penalista albese Roberto Ponzio anticipa i temi del suo intervento sul tema del riciclaggio: "Sarà l’occasione per delineare i contorni normativi di questa fattispecie di reato attraverso anche l’individuazione delle differenze con altri delitti quali il favoreggiamento, la ricettazione e l’autoriciclaggio. Il reato di riciclaggio consiste nell’insieme di operazioni che tengono a far apparire leciti capitali di provenienza illecita. Persegue la finalità di contrastare la criminalità organizzata e tutelare l’ordine pubblico. Sostanzialmente con l’operazione di pulitura si dà una parvenza lecita a ricchezze prodotte mediante atti delittuosi. E’ d’uso comune la locuzione 'riciclaggio di denaro sporco' nel senso che il denaro entra sporco e viene restituito pulito. L’investimento di denaro di origine criminosa in attività economiche e finanziarie lecite ha conseguenze devastanti per l’ordine economico e in particolare per il regime della concorrenza, l’andamento dei prezzi e l’esercizio del credito".