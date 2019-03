Giovedì 11 aprile l’anteprima assoluta di “Mirror” di Alessandro Marabotto

È stato presentato ieri, giovedì 28 marzo, Mirror, lo spettacolo di e con Alessandro Marabotto, DJ originario di Fossano, che esordirà in anteprima assoluta giovedì 11 aprile alle 21 al teatro I Portici di Fossano per un pubblico selezionato di studenti delle scuole superiori, giornalisti e istituzioni scolastiche e delle città della provincia di Cuneo.

Una serata che si prospetta essere forte nelle emozioni e nei contenuti visto che narra la storia di un uomo che, come allo specchio con se stesso e con il pubblico, racconta la sua vita fatta di abbandono, tossicodipendenza, alcoolismo, violenza e depressione. Temi duri raccontati attraverso i testi di canzoni popolari degli ultimi 3 – 4 anni, di ogni genere musicale dai Linkin Park agli Imagine Dragons a Lukas Graham che hanno in comune l’elevatissimo numero di visualizzazioni su You Tube.

“Lo spettacolo si chiama Mirror, specchio, e ha tre chiavi di lettura: il ragazzo del pubblico si specchia in chi racconta la storia, il protagonista si specchia in se stesso nel raccontare la sua vicenda e ci si specchia tra persone con una vita normale e chi ha invece una vita nel mondo dello spettacolo, con chi è famoso. In questo mondo fatto di virtualità, in cui i giovani si parlano poco e si creano un mondo in cui ci sono anche i personaggi famosi, il confronto tra loro e i loro idoli è inevitabile. Dopo il tragico epilogo del concerto di Sfera Ebbasta molti genitori e formatori ritenevano che fosse sbagliato affrontare alcuni temi nelle canzoni perché troppo spesso la musica è considerata melodia da fischiettare e non si entra nel testo, soprattutto con i testi in inglese. Sono un po’ stufo di sentir demonizzare la musica che in realtà può unire le generazioni. La musica è importante, può evocare emozioni, risvegliare ricordi”.

“Sarà uno spettacolo duro perché la storia viene raccontata dai testi delle canzoni, senza filtri, in modo molto crudo con l’aiuto di effetti speciali di On Stage che rafforzano l’empatia con il pubblico. Sicuramente è uno spettacolo che scatenerà delle discussioni”.

“Ho creduto in questo progetto di Alessandro fin dall’inizio perché può essere importante arrivare ai giovani attraverso la musica. I trattati di psicologia, di sociologia, sono importanti, ma anche questo è un modo per comunicare. È un metodo altro, ed è un metodo alto di affrontare i temi” ha detto don Pierangelo Chiaramello, che per primo lanciò ad Alessandro la proposta di parlare ai giovani di temi di attualità attraverso le canzoni.

“Ringrazio Alessandro e la Diocesi per la proposta – ha detto il sindaco di Fossano Davide Sordella – Ci sono tre motivi di orgoglio: perché è un fossanese che crede nella nostra città e sceglie di ripartire da qui, perché si affrontano temi che ben si prestano a una riflessione per i giovani, ed è fondamentale l’uso della musica e perché questa è di nuovo una manifestazione della collaborazione istituzionale tra il comune, la diocesi e la Fondazione CRF come già avvenuto per Leonardo e Caravaggio. Le istituzioni a Fossano si uniscono per agire insieme per la città”

Accanto a sé in questa antemprima, infatti, Alessandro ha tre partner: oltre al comune e alla diocesi c’è la Fondazione CRF, rappresentata dal presidente, Gianfranco Mondino: “Non è scontato che tre istituzioni di una città progettino e poi uniscano le forze per raggiungere obiettivi comuni. In altre città questo non accade”.

Uno spettacolo che solleva domande e stimola alla discussione da portare avanti negli ambiti corretti: a scuola, con gli educatori, gli specialisti: “Non sono un formatore. Non posso individuare risposte o dare consigli. Lo spettacolo è per le scuole per questo motivo, perché credo che la scuola sia ancora un luogo in cui i ragazzi ricevono aiuto e punti di riferimento che magari a casa non hanno. Lo scopo è che ci sia la disponibilità da parte di chi è di questo mestiere per stabilire un punto di discussione. Posso dire di conoscere abbastanza bene i giovani da vedere una similitudine tra i giovani d’oggi e noi. Ho lavorato per anni nel mondo dello spettacolo e credo che sia importante lanciare un messaggio forte attraverso le parole dell’artista - idolo che racconta una storia facendola arrivare meglio ai ragazzi”.

Non crede nelle favolette a lieto fine Marabotto, ma nemmeno che la vita sia solo negativa: “La vita è bella, ma è faticosa, è sbagliato far passare il messaggio che sia in discesa”.

Dopo Fossano lo spettacolo è destinato a una tournée in Italia per circa 3 anni e mezzo. La formula sarà di fermarsi 5 giorni in ogni città e fare spettacolo per gli studenti, una media di 3000 la settimana, restando a disposizione per eventuali domande e dibattiti.