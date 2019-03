Oroscopo di Corinne: le vostre stelle nella settimana dal 29 marzo al 5 aprile

ARIETE: In ambito privato, materiale o professionale, da imperterriti zucconi, seguiterete a picchiare sul medesimo chiodino fino a piantarlo rimanendone alla fin fine soddisfatti… Un paio di contrattempi manderanno fuori orbita oppure un bislacco elemento lancerà proposte da vagliare minuziosamente... Se intenzionati ad effettuare vacanze pasquali pianificatele in tempo al fine di non incappare poi in seccanti imprevisti. Sorpresone, pensierini o baldorie in vista per chi avanza d’età…

TORO: Per i più sfigati o per chiunque abbia saggiato note stridenti stanno per arrivare i cosiddetti “tempi migliori”: aprite quindi lo scrigno della speranza ad un mesetto assai significativo sia per ottenere gratificazioni che per variare ciò che non funge, tagliare un piccolo traguardo, riuscire in un intento e, fregandovene altamente delle opinioni altrui, fate ciò che maggiormente vi piace. Amici da contattare per un aperitivo, un caffè, cenetta o pizzetta. Stanchezza nelle ore mattutine.

GEMELLI: Dal 1° aprile, l’ingresso di Marte nel segno, pur rendendovi peperini e nervosetti, favorirà una frizzante nota di innovazione e rigenerazione, sia sotto il profilo fisico che psicologico, aiutandovi a ritrovare energia, pace e tranquillità a patto ovviamente di non mettere troppa carne al fuoco od agitarvi eccessivamente. Un occhio di riguardo va indirizzato al settore finanziario incline a subire impennate specie se appartenete al II o III decano. Aggeggi da cambiare.

CANCRO: Quando si tratta con “fessi indefessi” meglio soprassedere: contro l’ignoranza la ragion non vale e intavolare discussioni non farebbe che alterare la visione delle prospettive… Pensate maggiormente a voi lasciando cuocere nel proprio brodo chiunque faccia del vittimismo un’arma di ricatto! In aggiuntiva, un susseguirsi di accadimenti, da questo mese in poi, segnerà l’esordio di un periodo strampalato… Giovedì e venerdì adattissimi per manicure, pedicure o taglio di capelli.

LEONE: Per qualche nativo è giunta l’ora di voltar pagina, guardare all’avvenire in maniera diversa, scordare esperienze negative, riempire con nuove storie ed emozioni i capitoli che si stanno per aprire sul grande libro dell’incognita. Un congiunto potrebbe motivare ansia mentre un sollazzo, incontro od intrallazzo ringalluzzirà. Scatti di collera di cui in seguito vi pentirete. Contatti con enti sanitari. Un Gemelli, Cancro, Bilancia o Scorpione vi sorprenderà. Giovedì incasinato.

VERGINE: Trovandovi in una fase di stallo non saprete che pesci pigliare riguardo una delicata faccenda, una questione di cuore, un’incombenza o una decisione ma, di punto in bianco, si accenderà la lampadina e le appannate idee si schiariranno a vantaggio di una personale riuscita.… Con la complicità del trigono di Saturno scamperete un guaio o una rogna. Scambio di messaggi, telefonate ed opinioni. Fatto buffo tra venerdì e lunedì. Vincite per gli habitué del Lotto.

BILANCIA: Se abbacchiati e demoralizzati, grazie alla provvidenza celeste, vi tirerete su una costola, riscoprendo uno sbocciar di emozioni, sensazioni, meraviglie… L’essenziale sarà credere in voi e guardare avanti… anche quando sembra esserci poco da vedere… Contestazioni casalinghe o professionali sostenute dallo stress e da un essere petulante. Effettuerete un acquisto utilissimo o conveniente mentre una missiva confondente manderà nel pallone. Borbottii intestinali.

SCORPIONE: Il 31 marzo Marte sloggia dall’antipatica opposizione col Sole rendendo meno pesante la testa e le giornate… Avrete un fracco di lavoretti da smaltire ma pur pigliandovela con comodo sbrigherete il tutto entro i tempi previsti riuscendo persino a regalarvi un attimino di relax. Ugge per parenti. I più permalosi si offenderanno per un presunto torto ma basterà chiarirsi con l’interessato evitando musi lunghi o ruminazioni mentali. I novembrini si tutelino contro furtarelli…

SAGITTARIO: Non siate impulsivi, attendete prima di rendere pubblico un qualcosina di privato e in questo stadio di confusione rimandate eventuali scelte operative, domestiche o amorose. Un personaggio con i suoi modi di fare e pensare avrà il potere di sorprendervi e, probabilmente, metterlo alle strette, sarà l’unica soluzione al fine di capire cosa vuole da voi… Posticipo di appuntamenti e arrabbiature verso il weekend. Propensione al mal di stomaco o alla colite spastica.

CAPRICORNO: Qualcuno deluderà e qualcun altro diletterà ma nell’insieme vi crogiolerete nel vostro tran tran senza onta né inganno malgrado un tipo impensierisca o bisticciate per una questione dove si continua a darvi torto e mai ragione, così come vi verrà riferito un pettegolezzo fasullo a cui non credere… Scintille e faville scuoteranno la barchetta dei rapporti interpersonali portando altresì i single a fare incontri speciali. Le donne invece si guardino da una persona falsa e invidiosa.

ACQUARIO: Le stelle illumineranno la strada degli insicuri, di chi vuole optare per drastiche risoluzioni, ribaltare situazioni opprimenti od aggiungere colori sgargianti al quadro della quotidianità. Sfruttate al massimo le vostre capacità e guardatevi da un marpione incline a raccontare bubbole o a sparire senza motivazione mandandolo finalmente e definitivamente a cantare in un altro cortile. Novelle conoscenze per fanciulli, mal maritati o donzelle. Weekend imprevedibile.

PESCI: Smaniosi ed agitati starete sulle spine finché un ragguaglio o responso non verrà dato… “Mai dire mai” è il motto che si addice a chi non avrebbe mai supposto potessero capitare delle cose così inusitate come appunto succederà… Mantenete una promessa, non negate un piacere e salvaguardate il benessere: un disturbo andrà minuziosamente curato! Fortuna da eccitare mettendo al Lotto numeri ricavati da ricorrenze e savi consigli da un’amica o confidente.

