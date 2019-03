Cinque cuneesi nelle liste del Pd in sostegno a Sergio Chiamparino

Assessori e consiglieri regionali uscenti, ex sindaci che puntano a fare il salto in Regione, sindacalisti e volti nuovi i della società civile. Sono questi i componenti delle liste del Pd a sostegno di Sergio Chiamparino per le prossime elezioni regionali, che ieri hanno ottenuto il via libera dalla Direzione Regionale.



I dem riuniti in via Masserano a Torino come annunciato, dopo lo stop al Presidente del consiglio regionale uscente Nino Boeti e all’assessore regionale al lavoro Gianna Pentenero, hanno invece dato l’ok alla deroga per il vicepresidente Aldo Reschigna , candidato nel Verbano, come richiesto della Federazione di Verbania. A Torino Cristina Magnapane prende invece il posto del consigliere regionale valsusino Antonio Ferrentino, che mercoledì ha annunciato di fare un passo indietro.



“Un buon mix – commenta il Segretario Regionale del Pd Paolo Furia - di esperienza e rinnovamento”, con un attenzione alle “pari opportunità, come dimostra la scelta dei capolista.”



Di seguito le liste provinciali:



ALESSANDRIA



Domenico Ravetti (Presidente del Gruppo del Pd in Regione uscente); Paola Cavanna (assessore a Novi Ligure); Paolo Filippi (ex Presidente della Provincia); Noemi Podestà



ASTI



Giorgio Ferrero (assessore regionale all’agricoltura uscente), Piero Marco Vercelli (assessore servizi sociali Asti)



BIELLA



Vittorio Barazzotto (consigliere regionale uscente)



CUNEO



Maria Peano (presidente regionale della Commissione Pari Opportunità e consigliere di minoranza a Boves); Paolo Allemano (ex sindaco di Saluzzo e consigliere regionale uscente); Francesco Balocco (ex sindaco di Fossano e assessore regionale uscente ai Trasporti); Maurizio Marello ( sindaco uscente di Alba); Bruna Sibille (sindaco uscente di Bra con un passato da assessore regionale alla Montagna).



NOVARA



Sara Paladini, Augusto Ferrari (assessore regionale alle politiche sociali), Domenico Rossi (consigliere regionale)



TORINO



Patrizia Saccà (capolista e campionessa paralimpica tennis-tavolo), Mauro Salizzoni (ex trapiantogolo delle Molinette; Flavia Aiello (dipendente metalmeccanica), Andrea Appiano (consigliere regionale uscente di Bruino), Alberto Avetta (presidente Anci Piemonte), Monica Canalis (consigliere comunale Torino e vicesegretario regionale del Pd), Valentina Caputo (consigliere regionale uscente), Gianni Comparetto (Fim Cisl operaio di Mirafiori), Nadia Conticelli (consigliere regionale uscente), Umberto D'Ottavio (ex parlamentare ed ex sindaco di Collegno), Marco Delsanto (Fp Cgil Città della Salute), Cristina Magnapane, Raffaele Gallo (consigliere regionale uscente), Monica Marchisio (insegnante di Mirafiori della Uil), Manuela Olia (vicesindaco di Chieri), Celestina Olivetti (consigliere regionale uscente), Elvio Rostagno (consigliere regionale uscente), Maurizio Piazza (sindaco Beinasco), Diego Sarno (assessore cultura Nichelino) e Daniele Valle (consigliere regionale uscente).



VERBANIA



Aldo Reschigna (vicepresidente e assessore regionale al bilancio uscente)



VERCELLI



Maria Moccia, Michele Gaietta



“Il Partito Democratico del Piemonte –aggiunge Furia - è ora pronto per la difficile ma appassionante sfida delle elezioni regionali, garantendo un impegno unitario per la riconferma di Sergio Chiamparino alla Presidenza della Regione. “



“Ricordiamo a questo proposito l'appuntamento del 6 aprile con il Segretario nazionale Nicola Zingaretti al Cortile del Maglio a Torino (Via Vittorio Andreis, 18) alle ore 18,00” conclude il segretario regionale.