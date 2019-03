Fiere, mercatini, castelli aperti... tantissimi appuntamenti da non perdere nell’ultima domenica di marzo in Granda

Fiere, mercatini e manifestazioni varie

Oggi, domenica 31 marzo, si conclude a Cuneo 'L'Orto delle Arti', manifestazione che ha visto oltre 100 appuntamenti in 4 giorni in 16 location in città e dintorni: laboratori, corsi e incontri per tutti sulla tematica 'Luce'.



Il progetto è nato con l’intento di creare un appuntamento di passioni, parole e mani in movimento, un’occasione per “coltivare ciò che si ama essere” e i propri hobby. È un evento culturale che ha la finalità di offrire l’opportunità ai partecipanti di approfondire le proprie passioni e di scoprirne altre, un nuovo modo di fare aggregazione con numerosi spazi per tutta la famiglia, destinati alla creatività, alla manualità, al benessere e al relax. Sono tante le attività programmate anche per oggi: laboratori, corsi e dimostrazioni creative, presentazioni di libri, chiacchierate con esperti, appuntamenti con la musica, proiezione di film, incontri su temi appassionanti, attività teatrali, momenti di ritrovo tra amici e tanto altro. Fashion e design, musica e arte, sport e benessere, l’arte del cucinare, la comunicazione, robotica e tecnologia sono gli ambiti dell’evento.



Per le disponibilità degli appuntamenti previsti per oggi consultare il sito: www.ortodellearti.it



A Bra, si conclude oggi la manifestazione “Hoppiness”, tre giorni a partire da venerdì 29 marzo dedicati alle birre artigianali, alla cucina del territorio, a incontri e degustazioni, con proposte gastronomiche da abbinare alle birre, a base di prodotti del territorio, ma anche musica, e animazioni anche per i bambini.



Dalla terra alla birra, perché Hoppiness sarà l’occasione per assaggiare etichette capaci di raccontare sempre di più i territori da cui nascono, con una filiera sempre più corta ed attenta all’utilizzo di tipicità locali, fino ad arrivare alla quasi totale auto produzione nel caso delle realtà birrarie agricole. Non solo birra, ma anche degustazioni di vini del territorio e spumanti da vitigno autoctono. L'ingresso alla manifestazione è gratuito e le degustazioni potranno essere acquistate direttamente in cassa che oggi saranno aperte dalle ore 12 alle 22.



L’evento avrà luogo all’interno del Movicentro di Bra (CN), adiacente alla stazione ferroviaria cittadina, con ingressi da Piazza Carabinieri caduti a Nassirya e Forze di Pace.



Info, programma completo e iscrizione alle degustazioni guidate su www.foodarounditaly.it.



A Scarnafigi torna la Fiera di Primavera, consueto appuntamento che annuncia l'inizio della bella stagione. Oggi alle 10.30, in Piazza del Municipio, avverrà l’inaugurazione della Fiera di Primavera, l’esibizione della Banda di Villafalletto, alle 11.30 la premiazione della Maratona Fotografica e alle 12.30 il pranzo della chiesa della Confraternita con menu al costo di 10€. Prenotazione entro le ore 11 del 31 marzo (Ristorante Monarca - tel. +39 0175 74420). Per tutta la giornata per le vie del paese ci sarà il mercato di prodotti tipici del territorio, bancarelle del verde con fiori piante e articoli da giardinaggio, un'area dedicata ai formaggi locali e valdostani e a salumi del territorio e, a cura della Proloco, il banco di beneficenza. Info: www.fieradiprimavera.net - tel. +39 0175 746 19.



Oggi a Busca i Lions Club Busca e Valli propongono l’iniziativa “La prevenzione oltre i 5 sensi": dalle ore 9.30 fino alle 17.30, una “Città della Salute” sarà ospitata in Casa Francotto (piazza Regina Margherita), dove medici e specialisti di oltre 25 specialità differenti offriranno un check-up gratuito; l'evento di prevenzione è possibile grazie alla partecipazione di medici, psicologi e infermieri del Santa Croce e Carle e dell’Asl Cn1, volontari delle associazioni, tutors e studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di Cuneo e liberi professionisti. Presentandosi con il form (modulo), disponibili negli studi dei medici curanti, compilato e timbrato, i cittadini potranno accedere direttamente alla visita specialistica consigliata per la patologia del paziente. Info: Roberto Combale, tel 348.808034



Questa domenica a Bene Vagienna appuntamento con la manifestazione Augusta Antiquaria, tradizionale appuntamento per collezionisti, antiquari e trovarobe con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo disposte in Via Roma, Piazza San Francesco, Piazza Botero, Via Beata Paola, Via Gazzera e Via XX Settembre.



Il mercato si svolgerà con qualsiasi tempo, in quanto la città di Bene Vagienna dispone di ampi e antichi portici. Orario: apertura: ore 8.00, chiusura ore 18.00.



Ampi parcheggi gratuiti attorno al Centro Storico. Info: Sig. Lanzardo Giuseppe tel. +39 0172 488 083 - +39 339 7767 532.



Castelli aperti



A Govone l’evento per eccellenza, Tulipani a corte, aprirà le porte alla primavera. Nella storica e affascinante cornice del castello si festeggerà con romantiche passeggiate fra i tulipani, musica, mostre, spettacoli all’aperto per bambini, sfilate di figuranti in costume d’epoca, visite guidate al castello e alle antiche chiese. Fioritura spontanea di tulipani nel parco del castello con intrattenimenti musicali, mostre d’arte, incontri culturali, spettacoli all’aria aperta per bambini e visite guidate del castello. Oggi, domenica 31 marzo, dalle 10 alle 18, ci saranno bancarelle nel viale del castello, degustazioni di vini e prodotti tipici, rievocazioni del gruppo storico dell’Assedio di Canelli, la possibilità di pranzare nel parco a cura delle Pro loco, visite alla residenza sabauda e l’emissione di uno speciale annullo filatelico a cura di Poste italiane. Info: contattare l’ufficio turistico del Comune al numero telefonico 0173.58103. www.comune.govone.cn.it turismo@comune.govone.cn.it



Sono riprese le visite al castello di Lagnasco, aperto questa domenica. In occasione della riapertura, sarà possibile visitare l’antico maniero sia in modalità libera, con l’ausilio cioè del supporto audiovisivo, ovvero un’app appositamente creata che descrive al visitatore le varie sale, oppure con una guida esperta, da prenotare in anticipo o direttamente sul posto.



Sarà possibile anche prenotare alcune visite infrasettimanali, nonché le aperture straordinarie del maniero. Il sito è aperto tutte le domeniche dal 31 marzo al primo novembre. Orario: 10.30-13.00 e 15.00 e 18.00. Info: www.castellidilagnasco.it



A Manta, nello speciale percorso di visita “Ti racconto il castello: le memorie”, in programma oggi, saranno raccontate le memorie delle persone la cui vita ha gravitato attorno alla vita del castello. Verranno illustrati aneddoti, tradizioni, credenze, usanze: dai biscotti della cuoca Maria ai metodi del signor Carasso che era chiamato per tenere a bada i temporali, dalle caldarroste che segnavano la fine della festa in onore della Madonna del Rosario, a cui è dedicata la Chiesa del castello, all'inizio della vendemmia.



In due momenti della giornata, alle ore 11.30 e alle 15.30, i narratori del FAI condurranno gli ospiti in un percorso che unisce arte e vita quotidiana tra gli splendidi affreschi della quattrocentesca Sala Baronale, l'appartamento del Cinquecento con la bellissima Sala delle Grottesche, ma anche la grande cucina e le spaziose cantine. Orario: domenica alle ore 11.30 e alle 15.30.



Info: Castello della Manta (CN); 0175/87822; faimanta@fondoambiente.it;



www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta www.fondoambiente.it



Al castello di Grinzane Cavour oggi ci sarà un evento dedicato ai bambini, a cui verrà chiesto di immaginare come potrebbe essere il castello “ideale”, usando come base di partenza un plastico del castello di Grinzane. In questo modo i piccoli potranno, attraverso il contatto diretto con i “pezzi” del maniero, prendendone in mano i vari componenti, ossia il corpo centrale e le torri, elaborare un loro concetto di castello. Il prototipo sarà semplicemente lo spunto da cui partire per disegnare con matite e pastelli il castello a misura di bambino. L’attività si svolgerà presso la “Sala delle maschere” dalle 11.00 alle 17.00. Gradita la prenotazione telefonando al 0173 262159 oppure scrivendo a info@castellogrinzane.com



Escursioni, eventi sportivi e attività outdoor



Si correrà oggi a Bra la trentaquattresima edizione della Superstrabra, la corsa che coniuga sport e solidarietà. E che in questa edizione si prefigge due distinte finalità: la messa in sicurezza di un parco cittadino e la distribuzione di risorse a molte associazioni del territorio.



La corsa non agonistica a carattere ludicoricreativo è su un percorso di 7,9 chilometri, con tappe ristoro sia a San Michele che a San Matteo; all’arrivo in piazza Caduti sarà offerto un buon piatto di pasta. A seguire, le famiglie andranno in passeggiata per le vie del centro chiuse al traffico. Il programma prevede che, a partire dalle 8, in piazza Caduti per la libertà (di fronte al palazzo Comunale) inizi la distribuzione dei pettorali, presentando il tagliando del biglietto. Alle 10 sarà dato il via alla partenza della corsa non agonistica, mentre subito dopo quella della passeggiata per le famiglie, che sono invitate ad “assaporare” le vie del centro storico senza auto e a scoprire i colli braidesi, degustando prodotti della gastronomia locale. Info per acquisto pettorali sia nella sede Uisp di via Mercantini (017243.15.07) sia presso diverse associazioni di volontariato.

Il campo cinofilo Skipper di Castagnito organizza per oggi una passeggiata a sei zampe a Castiglione Tinella. Si partirà alle 14, per scoprire i vigneti che, dallo scorso anno, ospitano il parco panoramico letterario Versi in vigna. Dai sentieri naturalistici castiglionesi si potranno ammirare le vigne che accolgono testi poetici leggibili fino a 400 metri di distanza.



Al termine, in collaborazione con l’agriturismo Ai ciuvin, la Bottega del vino Moscato e l’associazione Contessa di Castiglione, ci sarà una merenda sinoira. Per informazioni telefonare al 34936.50.046 o scrivere a sabicioe@gmail.com.



Anche Montà ospiterà un evento legato a #8marzo&dintorni#. Si tratta della prima edizione della Corri in rosa, una camminata e corsa non competitiva di 5 oppure 10 chilometri che si terrà questa domenica con ritrovo fissato per le 15 in piazza San Michele. Prima del via (in programma alle ore 16.30) è previsto anche un momento di animazione con distribuzione di gadget. Dalle 18.30 avrà inizio la festa con un’apericena in musica con il Dj Soccio. Spiegano le organizzatrici: «L’obiettivo è raccogliere fondi per l’associazione Guarda oltre ciò che vedi. La manifestazione è aperta a tutti: chi non intende correre potrà scendere in piazza a festeggiare e magari fare un’offerta». Per iscrizioni (10 euro per gli adulti con pacco gara e ristoro finale) e informazioni è possibile telefonare al 34695.76.467.



Oggi Rifreddo si trasformerà in un laboratorio per appassionati di marcia agonistica ma anche in luogo adatto a semplici amanti delle passeggiate. Nella stessa giornata saranno organizzate una gara di marcia agonistica regionale ed una camminata non competitiva per le strade del paese, iniziativa aperta a tutti che prevede il ritrovo in piazza della Vittoria alle ore 9.30 per le iscrizioni e la partenza alle ore 10.30 dalla medesima piazza. La camminata non competitiva si svolgerà per le vie di Rifreddo su un percorso di circa 5 km e durerà circa 1 ora e mezza. Maggiori informazioni possono essere reperite ai numeri 329.3177217 e 340.1392650.



L’associazione Terre alte di Cortemilia organizza, per questa domenica, un’escursione sul sentiero dei castelli e dei tulipani, con partenza alle 10 dal centro storico di Magliano Alfieri e arrivo al castello di Govone, dove si svolge Tulipani a corte. La lunghezza del percorso è di circa 15 chilometri. Il costo di partecipazione, escluse le visite e le degustazioni, è di 10 euro (gratuita per i minori di 18 anni). Info: www.terrealte.cn.it. +39.339.6575703 info@terrealte.cn.it



Spettacoli teatrali e concerti

Oggi, domenica 31 marzo, alle 17 si terrà al teatro "Magda Olivero" di Saluzzo il Concerto per Lia. Questo evento vuole chiudere, nella bellezza della musica di qualità, una fase durata dieci anni: dieci anni senza Lia. O meglio: dieci anni con Lia, con la sua energia, con la sua silenziosa presenza, con la sua viva partecipazione, a tentare di celebrare la Vita, pur nel dolore terribile del distacco e della perdita. Sono stati invitati I Polifonici del Marchesato diretti dal Maestro Enrico Miolano, con il quale c’è un legame particolare legato a Lia. Lia sarà ricordata attraverso la musica, che lei tanto amava. L'ingresso è libero, nel pomeriggio, verrà proposta una raccolta fondi a favore dei Progetti sostenuti dall’associazione, in favore dei bambini di Palmares in Brasile e dell'ospedale pediatrico di Sololo in Kenya, per non dimenticare il grande amore di Lia per i bambini.



Ingresso libero. Info: 329/8409698.



La stagione di prosa del Sociale di Alba propone la pièce teatrale “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wilde, Una delle commedie degli equivoci più note in una nuova versione diretta da Ferdinando Bruni e Francesco Frongia. Come la definì lo stesso autore, è «una commedia frivola per gente seria»: il protagonista Jack decide di cambiare nome in Ernest, che ritiene più adatto per andare in città a conquistare la ragazza che gli piace.



Appuntamento al Teatro Sociale questa sera, ore 21 info: 0173.292470; www.comune.alba.cn.it