Incontro tra l’Osservatorio Barriere Architettoniche e i candidati a sindaco di Fossano

L’Osservatorio Barriere Architettoniche di Fossano e alcuni candidati a Sindaco di Fossano: Cristina Ballario, Vincenzo Paglialonga, per Paolo Cortese, assente per motivi istituzionali e Dario Tallone. Assente giustificata Ilaria Riccardi.

Igor Calcagno, presidente dell’Osservatorio e consigliere comunale, ha illustrato lo stato dell’arte delle attività dell’OBA e ha presentato una serie di proposte e richieste perché fossero inserite nei programmi elettorali dei candidati: “Siamo alla quarta tornata elettorale dalla nascita dell’OBA nel 2001. In questi anni ci siamo impegnati ad abbattere le barriere architettoniche, ma ci siamo occupati di disabilità sotto diversi punti di vista. I temi sono tre: l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’assistenza alla vita indipendente e i trasporti”.

Per quanto riguarda le barriere architettoniche, tenuto conto di tutte le disabilità, non solo motorie, la richiesta è quella di continuare ad essere una fonte di punti di vista sull’accesiibilità, lavorando anche nei prossimi cinque anni su questo modello. Si richiede di poter continuare a incontrarsi in Sala Rossa di giovedì pomeriggio una volta al mese. Si chiede la disponibilità di un tecnico comunale, Luca Giaccardi, con il quale collaborare e la conferma dei 20mila Euro di contributo annuo da sommare ai 20mila Euro messi a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano e la disponibilità ad aumentare questo budget in caso di eventi straordinari. Si richiede inoltre di progettare un piano asfalto, di effettuare il recupero e il ripristino di via Germanetto e viale Ambrogio da Fossano e la risistemazione del contro viale in viale Sacerdote: “Si tratta di attività che, sebbene non costituiscano barriere architettoniche in senso proprio, rappresentano ostacoli di fatto e creano problemi”.

Il secondo punto, l’assistenza alla vita indipendente, già oggetto di un ordine del giorno votato all’unanimità in Consiglio Comunale nel corso del mandato, la richiesta è affinché si ponga l’accento sui livelli attuali e su eventuali potenziamenti dell’assistenza scolastica anche all’estate ragazzi che, sebbene non si obbligo di legge, è importantissimo per i bambini e le loro famiglie.

In campo dei trasporti il cammino da intraprendere è molto lungo: “Ci sono stati molti interventi a cui pensare e il trasporto è stato meno seguiti, ma con “Liberi di andare” siamo riusciti a dare una copertura. Richiediamo che queste misure diventano strutturali. In questi anni abbiamo dovuto rincorrere le risorse. È un servizio che comporta un costo di meno di 10mila Euro e dunque non è una richiesta irragionevole”.

“La mia esperienza con l’OBA in questi cinque anni riguarda le mie deleghe, soprattutto le attività produttive e il lavoro. Aggiungerei anche l’accompagnamento al lavoro tra le cose importanti da mantenere. L’OBA è una risorsa per Fossano e per le amministrazioni perché consente di osservare e portare in evidenza ciò che va migliorato. L’amministrazione uscente ha prestato particolare attenzione alle richieste di questo osservatorio, ma sono d’accordo che ci sia molto da fare. La città deve essere accessibile. Tutto ciò che potrò fare, grazie alla vostra sottolineatura, vedrà la mia collaborazione” ha detto Cristina Ballario.

“Sovente accompagno un amico disabile in giro per Fossano e vedo che i problemi non sono indifferenti. Vorrei soffermarmi sui lavori in programma: una delle cose da fare è sistemare il parcheggio disabili in via Roma che è in pendenza. Si potrebbe utilizzare piazza Manfredi per un paio di stalli. Occorre anche una migliore accessibilità dello sportello del cittadino, senza dover firmare i documenti in strada. Ci sono finanziamenti governativi, incrementati dall’attuale governo, ed europei: dobbiamo sensibilizzare il governo a stanziamenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 40 mila Euro sembrano tanti, ma le barriere sono tante. Vedo molti problemi che pian piano si stanno risolvendo e spero, con l’aiuto dell’OBA, di incrementare questi lavori e la disponibilità da parte del Comune. Per quanto riguarda i trasporti sono d’accordo che non sia giusto che sosteniate dei costi per potervi muovere liberamente. Capisco che non ci si possa sobbarcare tutto, ma ci sono emergenze che meritano un occhio di riguardo” ha detto Dario Tallone.

“L’approccio che abbiamo adottato è quello di sentire chi ha problematiche deambulative non come diverso, ma come persone con diverse esigenze per porre chi ha una disabilità sul piano degli altri cittadini. L’approccio corretto è quello di intervenire in base alle problematiche e alle disponibilità finanziarie. Siamo uno dei comuni con i maggiori stanziamenti per l’assistenza scolastica e recentemente sono stati stanziati altri 50 mila Euro a questo scpo. Uno dei punti del nostro programma è quello di essere vicino alle fasce deboli. La fascia oraria di assistenza scolastica è una delle più alte in Provincia. L’estate ragazzi è garantita per tutti perché è un servizio di civiltà. L’Osservatorio è preso a riferimento anche da altri comuni per il suo funzionamento”.

Un po’ di disaccordo c’è stato tra Paglialonga e Tallone sugli stanziamenti governativi, ridotti di un miliardo e 200 mila Euro secondo Paglialonga, aumentati in assistenza agli anziani e fondi inclusione per diversamente abili secondo Tallone: “Quando le risorse mancano, tocca ai comuni attrezzarsi per fronteggiare i agli. I comuni hanno il dovere di tenere conto di questi aspetti ed è importante che le risorse siano chiaramente evidenziate già nel programma per misurarne l’etica” ha concluso Paglialonga. “Queste saranno elezioni amministrative. Abbiamo un Governo, scelto dal popolo, ma i comuni devono fare fuoco con la legna che hanno. Se ci sono delle esigenze i comuni devono trovare altre risorse, magari con finanziamenti europei o di fondazioni senza toccare le tasche ai cittadini” ha concluso Ballario.