Legittima difesa, la Lega albese plaude alla misura appena approvata dal Parlamento

Approvato venerdì in terza lettura dal Senato con l’astensione di alcuni sparuti dissidenti cinquestelle e il voto della maggioranza e delle altre forze di centrodestra in Parlamento, il provvedimento che nel nostro ordinamento penale ha modificato l’istituto della "legittima difesa" ora è legge.



Una misura che ha fatto e che continuerà a fare discutere. Se i suoi detrattori vedono nelle sue pieghe un allontanamento da alcuni principi cardine dello stato di diritto e il rischio di un graduale incremento della quantità di armi nelle case degli italiani, sul fronte dei suoi sostenitori si plaude invece a una misura che nelle intenzioni mira a offrire migliori strumenti di difesa a chi teme per la propria incolumità rispetto ad aggressioni subite ai fini di rapina tra le mure della propria abitazione o della propria attività produttiva.



Tra i sostenitori della legge c’è ovviamente il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, segretario di un partito, la Lega, che di questa misura ha sempre fatto un proprio cavallo di battaglia. A difendere la bontà della misura ci sono anche i vertici albesi del Carroccio, che col segretario cittadino Marco Marcarino rimarca la differenza tra questa concezione rivista di un istituto giuridico da sempre presente nel nostro ordinamento e una sua malintesa interpretazione come di regole atte a giustificare il "farsi giustizia da sé".



"La legittima difesa non è questo, deve essere ben chiaro. Se Tizio mi aggredisce con un pugno, io schivo e lo colpisco a mia volta questa è difesa, legittima direi. Se nella stessa situazione, mi centra, mi mette ko e invece di denunciarlo io vado sotto casa sua armato di pistola e appena lo vedo uscire gli sparo, allora sono fuori da qualsiasi perimetro della difesa legittima. Ma la differenza la coglierebbe anche un bambino".



"Allo stesso modo – continua Marcarino – rimane ovviamente immutato il rigido controllo che su fatti di questo tipo deve essere demandato a inquirenti e magistrati. Nessuna indagine viene esclusa dalla nuova legge, che peraltro non consente di sparare al famoso, super ipotetico, bambino che entra nel giardino di casa mia per recuperare la palla o rubare una mela. La legge parla espressamente di 'intrusione con violenza, minaccia di uso di armi e di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone'. E introduce l’elemento del 'grave turbamento' indotto nel soggetto che si difende. E' fin troppo chiaro che gli esempi abnormi riportati dai detrattori della legge non rientrino in simili fattispecie. In casi di questo tipo non c'è 'eccesso' di legittima difesa, semplicemente non c'è legittima difesa. Evidentemente occorrerà, caso per caso, indagare per appurare, se una certa azione rientri o meno nella previsione normativa. Il che di nuovo dimostra che la legge non esclude le indagini".



Definita la permanenza dello stretto controllo da parte della magistratura, il coordinatore leghista sottolinea quelli che ritieni gli aspetti positivi della riforma:

"Giusto che a livello di principi ci deve essere 'proporzione' fra offesa e difesa. Ma se con questo si intende dire che se Tizio, dopo essersi introdotto con la violenza in casa mia, mi aggredisce a forza di pugni devo comunque rispondere solo coi pugni, oppure se ha un coltello non posso rispondere con un'arma da fuoco, eccetera, si dicono scemenze! Forse che un ultra70enne di 70 chili e di salute cagionevole si può mettere a fare a pugni con un 30enne campione di boxe? La verità, a giudizio mio come dei tanti che approvano questa revisione normativa, è che in taluni casi il precedente ordinamento rischiava di proteggere più il delinquente della vittima, impossibilità a difendersi con le stesse armi da intrusioni che avvengono con lo strumento della violenza nel luogo dove maggiormente abbiamo diritto a sentirci invece più protetti, la nostra casa. Questa riforma punta a rimuovere queste storture, avvisando chi volesse entrare in casa nostra con la violenza che quella è un’azione che può avere delle conseguenze molto gravi anche per lui".