Canale, la consigliera d'opposizione Piera Ternavasio sfida il sindaco uscente

C'è un altro candidato nella corsa alla poltrona di primo cittadino del Comune di Canale. Si chiama Piera Ternavasio, 53 anni, nata e residente a Canale, sposata con tre figli, impiegata da trentadue anni presso la Campari.

Dal 2014 in Consiglio come capogruppo di minoranza, è attiva nel volontariato del paese da 40 anni e capo scout del gruppo canalese da 30.

Si presenta con la lista "Cambia Canale", composta da alcuni consiglieri della minoranza uscenti e da nuovi ingressi legati al mondo del volontariato del paese.



Consigliera, cosa l'ha indotta a scendere in campo per la guida del suo paese?

"Purtroppo, durante il mandato che volge al termine, siamo stati esclusi da tutte le commissioni o gruppi di lavoro, trovando grande difficoltà a presentare le iniziative da noi proposte. Da qui la nostra decisione di ricandidarci con una lista che è stata rinnovata per i 2/3 dei suoi componenti, cercando di dare rappresentanza al suo interno a diverse classi di età e categorie professionali. Siamo tutti accomunati da una grande passione per il nostro territorio, che vorremmo vedere sempre più vivo, attivo e dinamico, e tutti noi siamo impegnati in diverse realtà del volontariato, a Canale e non solo".



Quali sono i suoi progetti per il paese?

"Lavoreremo soprattutto per i giovani, per tutelare il nostro magnifico territorio e l'ambiente, per incentivare il commercio e il turismo, senza dimenticare la sicurezza dei nostri cittadini come grande obiettivo per vivere serenamente".



Una promessa che si sente di fare?

"'Canale è fatta, ora bisogna fare i canalesi', ci piace pensare per volare alto. Per mettere in pratica questo motto fino in fondo, se verrò eletta, starò vicina ai miei concittadini lasciando il mio lavoro, per essere disponibile tutte le mattine in municipio, così da essere il più possibile disponibile ad ascoltare le esigenze e le necessità di tutti i canalesi".