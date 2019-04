A Saluzzo il Consiglio comunale fuori dall’ex Tribunale chiede al Ministero “rispetto, ascolto e risposte mai ricevute” (FOTO)

Insolita location per il Consiglio comunale di Saluzzo che, questa sera (martedì) si è riunito di fronte all’ingresso (chiuso) dell’ex Tribunale, in corso Roma.

“Siamo qui – le parole del presidente del Consiglio comunale Paolo Battisti – perché vogliamo dal Ministero delle risposte, che non sono più rimandabili. Alle nostre spalle abbiamo un immobile di 6mila metri quadrati, e abbiamo la necessità di trasferirci la Polizia stradale”.

Il Ministero tirato in ballo è quello della Giustizia, guidato dal pentastellato Alfonso Bonafede che, ad oggi, non ha ancora risposto alle richieste di riutilizzo avanzate dall’Amministrazione comunale del sindaco Mauro Calderoni.

Il Comune, col tempo, dopo prese di posizioni e ordini del giorno, ha dato mandato di assoggettare l’immobile alla tassazione locale. Risultato? “Il Ministero ha pagato col tempismo dei banchieri svizzeri” ci aveva detto il sindaco Calderoni.

Durante una delle ultime assemblee cittadine l’ex sindaco Stefano Quaglia (opposizione) aveva chiesto un’azione eclatante, con l’occupazione dei locali vuoti.

“Noi saluzzesi siamo sobri – ha detto poco fa il primo cittadino – abbiamo accolto la proposta di Quaglia e per noi l’eclatante sta nell’essere qui. Chiediamo rispetto, ascolto e risposte, ma non abbiamo ricevuto nulla di tutto ciò. Siamo di fronte ad un cortocircuito tra il rapporto a diversi livelli delle Istituzioni. È paradossale: noi, proprietari dell’immobile, siamo fuori mentre dentro i locali sono vuoti”.

“Occorre dare un segnale chiaro. – ha detto Andrea Farina (opposizione) – Non vogliamo un immobile inutilizzato. Il Comune ha sollecitato più volte il riutilizzo, tuttavia noi proponiamo solo una modifica all’ultimo passaggio della mozione di stasera, per non precludere la possibilità di un riutilizzo giudiziario dell’immobile. Ciò non toglie che la Polizia stradale è centrale, indispensabile e non è ostativo all’utilizzo in termini diversi dell’edificio”.

Gli ha fatto eco la collega di minoranza Daniela Contin: “Lo scopo principale è chiedere il riutilizzo da parte del Comune dell’ex Palazzo di Giustizia. Non tralasciamo la possibilità di una riapertura, come giustizia di prossimità rimarcata negli ultimi giorni dal ministro Bonafede.

Vorremmo che non si desse per scontato che l’unico obiettivo sia il riutilizzo del Tribunale per altre, seppur legittime, esigenze della Città”.

Apertura favorevole anche da Domenico Andreis (opposizione), che, oltre a definire “svilente lasciare un immobile in questo stato” ha rimarcato che, "oltre a Bonafede, anche i ministri Severino e Orlando non si sono espressi in merito a questa vicenda. Ben venga, comunque, questa mozione: spingiamo con forza ogni richiesta in tal senso”.

Stefano Quaglia è invece partito dall’anno 2012, “un annus orribilis per la nostra città, che a maggio si è vista decurtare i servizi dell’ospedale, a giugno ha perso il treno e a settembre il Tribunale”.

L’ex sindaco ha ripercorso gli anni della costruzione dell’edificio, dalla scelta della zona, nel 1960, all’inizio dei lavori nel 1961, sino all’inaugurazione del 1969.

“Un fabbricato dichiarato opera d’arte, progettato dall’architetto Giraudo, che poi è stato al centro di una serie di disavventure. Il rivestimento in marmo botticino delle cave di Brescia, aggiunto al perlato rosa siciliano, è lo stesso utilizzato per la Casa Bianca e per la Statua della libertà.

Qui entra in gioco un aspetto paradigmatico: questo materiale non assorbe, così come il Ministero non ha assorbito le nostre richieste, e regge alla pressione: esattamente come il Ministero non ci ha risposto, nonostante le pressioni dell’Amministrazione.

Un esempio drammatico di rapporto tra Istituzioni: la pubblica Amministrazione dialoga con i cittadini e le Istituzioni, senza bisogno di un referente locale che patrocini le cause. Se è vero che situazioni analoghe a questa sono state risolte, ci dobbiamo chiedere non se abbiamo sufficienti santi in Paradiso, ma che tipo di rapporto lo Stato vuole con i cittadini e le Istituzioni.

Scriviamo anche al Ministero delegato agli Enti locali: non è possibile che un Amministrazione non ottenga risposta. Bonafede ha avallato l’opzione della riapertura: lasciamo aperte tutte le strade, ma noi la nostra resa, con approvazione di questa mozione, no dobbiamo consegnarla”.

Spazio ancora all’intervento di Aldo Terrigno, capogruppo di maggioranza: “Lo scopo della mozione è il riutilizzo dell’immobile: nessuno più di noi ha a cuore il Palazzo di Giustizia e un eventuale reinserimento giudiziario non può che vederci a favore. Non valutiamo i ministri più o meno amici, ci confrontiamo con il ministero che c’è oggi, in un’azione di Amministrazione locale”.

Poi, il voto – unanime – a favore della mozione che, ancora una volta, chiede a tutti i Ministeri competenti il nulla osta per il riutilizzo di quei 4mila metri quadrati di locali che il trasferimento del Tribunale a Cuneo ha lasciato vuoti.