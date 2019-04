Addio a don Nino Artusio, per un quarto di secolo cappellano dell’ospedale San Lazzaro di Alba

Se ne è andato questa notte, esalando i suoi ultimi respiri in quello stesso ospedale nel quale aveva prestato servizio quale cappellano per 25 anni, dal 1989 al 2014. Don Artusio Giovanni, per tutti don Nino, era nato a Vezza d’Alba il 9 novembre 1929 e, dopo gli studi presso il seminario diocesano albese, venne ordinato presbitero per la Diocesi di Alba, il 28 settembre 1952, da Mons. Carlo Stoppa, presso la cattedrale intitolata a San Lorenzo. Nel 1953 viene nominato vice-curato a Novello fino al 1957, quando viene trasferito a Canale, sempre con l’incarico di vice-curato, dove rimane per sei anni. Nel 1963 viene nominato parroco a S. Ponzio in Monticello Villa, fino all’ottobre del 1989. Al termine di questo lungo mandato di 26 anni, dal mese di ottobre del 1989 ricopre il prezioso incarico di cappellano presso l’ospedale di Alba per ben 25 anni.

"Un servizio caratterizzato dal suo stile umile, rispettoso, ma sempre attento alle esigenze sia dei degenti, sia dei parenti, nonché degli stessi operatori sanitari - lo ricorda don Domenico Bertorello, attuale cappellano del San Lazzaro -. Molti sono i ricordi personali da parte di tanti 'colleghi' in ospedale, e di tantissime persone che lo hanno visto girare nelle corsie, tra i malati, di giorno e anche di notte. Così come pure di tantissimi suoi parrocchiani e di persone che hanno avuto modo di incontrarlo, durante il suo ministero. Sacerdote zelante e generoso con tutti, riconosciuto dalla sua voce forte e nitida, nel canto come nella predicazione, ha collaborato anche per tanti anni con l’Ufficio Famiglia per la formazione dei fidanzati, tenendo Corsi e incontri di preparazione al matrimonio. Così pure era sempre disponibile alla collaborazione pastorale per la celebrazione delle Sante Messe e per il Sacramento della Riconciliazione, presso le parrocchie della Città e di sacerdoti che richiedevano il suo aiuto e la sua presenza".

"La sua morte improvvisa, nella notte di martedì 2 aprile, presso il reparto di Cardiologia del nostro ospedale di Alba, in seguito a una ischemia cardiaca, all’età di 89 anni, ha colpito tutti e ha lasciato un grande vuoto in chi negli anni aveva imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo - prosegue don Bertorello -. In questa fase di passaggio verso il nuovo Ospedale di Verduno, possiamo certamente affermare che la sua mancanza ha lasciato un vuoto in tanti medici, infermieri, operatori sanitari e impiegati ad Alba. Don Nino ormai era in pensione da anni e quindi aveva poi rinunciato all’incarico di assistente spirituale al San Lazzaro dal 2014, soggiornando negli ultimi cinque anni presso la Casa di cura 'La Residenza' di Rodello. Moltissimi lo ricordano come un uomo semplice, discreto con tutti, di poche parole, ma sempre giuste e di conforto, soprattutto per le situazioni più delicate e dolorose. Un uomo sempre presente, anche con gli stessi operatori sanitari, soprattutto quando duramente provati, in situazioni di difficoltà e di fronte a momenti di lutto. Tutti questi ricordi fanno di Don Nino un vero 'pezzo di storia' del nostro ospedale San Lazzaro e della Sanità che è in Alba. Anche a nome della Direzione Generale dell’Asl CN2 e della Cappellania Ospedaliera, voglio esprimere la nostra gratitudine e la nostra riconoscenza al Signore, per il lungo e prezioso servizio svolto come cappellano ospedaliero, ultimo incarico ufficiale svolto da don Nino come servizio ministeriale in Diocesi. Il Signore, che don Nino ha sempre servito come uomo di fede e come sacerdote, lo ricompensi di tutto il bene che ha seminato nella sua lunga vita".

La S. Messa delle esequie sarà presieduta dal Vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, giovedì 4 aprile alle ore 15.30 presso la parrocchia S. Martino in Vezza d’Alba e la veglia funebre sarà domani, mercoledì 3 aprile alle ore 21, sempre a Vezza d’Alba.