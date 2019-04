"Con quell’esame mi hanno perforato l’intestino": 74enne sandamianese denuncia medico del "San Lazzaro" di Alba

E’ stata fissata per il prossimo giovedì 11 aprile l’udienza con la quale il Tribunale di Asti dovrà tornare a pronunciarsi su un caso di presunta malasanità verificatosi nelle sale dell’ospedale "San Lazzaro" di Alba.



A contestarlo un 74enne residente a San Damiano d’Asti che, sottoposto a una esofagogastroduoduenoscopia il 9 gennaio 2018, a distanza di alcuni giorni dal delicato esame diagnostico era dovuto ritornare in ospedale lamentando forti dolori all’addome.



Gli accertamenti del caso consentirono di verificare ai suoi danni la presenza di una perforazione del viscere, circostanza che rese necessario sottoporre l’uomo a un intervento in urgenza e a quello che lo steso paziente avrebbe successivamente descritto come un lungo e complesso periodo di riabilitazione, caratterizzato dal bisogno di mantenere costantemente la posizione supina come di costante assistenza, durante le ore notturne prestata da personale infermieristico.



Assistito dal proprio legale, l’avvocato astigiano Erika Stefano Bodda, il paziente si è quindi rivolto al giudice lamentando un preciso collegamento tra quanto rilevato ai suoi danni e uno svolgimento dell’esame realizzato senza la dovuta perizia.



A occuparsi del caso il sostituto procuratore Simona Macciò che, per accertare l’effettiva causalità di quanto lamentato dal paziente richiese una perizia tecnica al dottor Matteo Luison.



Medico chirurgo specializzato in Medicina Legale, in servizio presso la sede di Acqui Terme dell’Asl di Alessandria, nella sua relazione il perito avrebbe sì confermato la presenza della perforazione, ma sostenuto al contempo che lo svolgimento di tale tecnica endoscopica sarebbe avvenuto nel rispetto delle prescritte linee guida mediche, evidenziando anche come la letteratura scientifica in materia attesti il verificarsi di una non trascurabile percentuale di episodi simili, anche nel caso di manovre ben condotte dal medico.



Sulla base di tale relazione lo scorso 29 gennaio lo stesso Pm aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, escludendo responsabilità a carico del medico che effettuò l’esame, difeso in giudizio dall’avvocato albese Roberto Ponzio, e lasciando aperta la possibilità di una richiesta di risarcimento in sede civile.



Per tramite del suo legale, il paziente si è però opposto alla richiesta di archiviazione, chiedendo che sul caso possa essere disposta una nuova perizia, nominando quale proprio consulente il medico legale torinese Sergio Egidio Bonziglia e chiedendo altresì, qualora, non si intenda procedere in tale direzione, che il Gip ordini l’imputazione coatta del medico che ha operato.



Tutte istanze che lo stesso giudice Francesca Di Naro dovrà valutare nel corso dell’udienza fissata per il prossimo 11 aprile.