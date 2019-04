Dai bisogni delle frazioni al tema innovazione per la città del futuro: Olindo Cervella prosegue i suoi incontri con gli albesi

Questa sera, mercoledì 3 aprile, alle ore 21, il candidato sindaco del centrosinistra albese Olindo Cervella e la sua squadra saranno alla Locanda del Barbaresco per incontrare gli albesi residenti a Madonna di Como e a San Rocco Seno d’Elvio.

“Sono due borgate magnifiche, di cui vorrei conoscere a fondo i residenti per poterne meglio capire le problematiche”, ha detto Olindo Cervella, proseguendo: “Se avrò l’onore di guidare la città nei prossimi 5 anni, mi impegnerò per dare piena realizzazione al progetto 'Open fiber', in modo che la fibra ottica davvero possa raggiungere ogni borgata, e per introdurre il servizio di trasporto a chiamata, per collegare alla rete di trasporti urbani pubblici anche le frazioni. E per creare luoghi di ritrovo adeguati, adatti ad accogliere famiglie, giovani e anziani in spazi polifunzionali, belli e rispondenti ai bisogni della popolazione. Nel nostro programma, che è nato dall’ascolto degli albesi, abbiamo molti punti di interesse per le frazioni rurali. Ma sono certo che da questo incontro potranno nascere nuovi spunti per rispondere meglio alle esigenze della gente”.



AL CENTRO ANZIANI DELLA MORETTA

Domani, giovedì 4 aprile, alle 21, l’appuntamento sarà al centro anziani di via Rio Misureto, per incontrare i cittadini residenti alla Moretta. “È un quartiere vivace che può dare molto e al quale bisogna offrire molto! È importante che i cittadini vengano a raccontarci ciò che vorrebbero dalla prossima Amministrazione cittadina. Abbiamo ricevuto spunti dal confronto diretto con le persone, dagli Stati generali del sociale, dal convegno Porta le tue idee. Abbiamo un programma articolato, ma si può sempre implementare perché è importante che nessun bisogno resti inascoltato!”.



TAVOLA ROTONDA TRA CANDIDATI

Sabato 6 aprile, alle 10.30 all’Hotel Calissano, Olindo Cervella parteciperà all’incontro sull’innovazione tecnologica organizzato da Elsynet . “È uno dei temi su cui si gioca il futuro e lo sviluppo della città. Abbiamo molte proposte riguardanti questi aspetti nel programma. Sono certo che Elsynet potrà offrire anche informazioni interessanti”, ha commentato Cervella, accettando di partecipare.



INIZIO DI SETTIMANA A SAN CASSIANO

Lunedì 8 aprile, alle 21, l’appuntamento è alla locanda Magna Neta a San Cassiano, per incontrare i residenti nel quartiere. “Ogni via, ogni zona ha i suoi punti di forza e le sue criticità. Gli albesi devono sapere che annoteremo ogni richiesta e a tutte sarà data risposta. Non si potrà realizzare subito tutte le opere che vorremmo, ma ogni scelta sarà fatta in modo condiviso”. Con queste parole Olindo Cervella ha ribadito agli abitanti di San Cassiano l’invito a partecipare.



CENA DEI SOSTENITORI A GUARENE

Sono ancora aperte le prenotazioni alla cena con Olindo, che si terrà il 12 aprile a Guarene, nel salone degli Alpini. A occuparsi della cucina sarà Andrea Adriano e il suo eccellente staff, che hanno proposto un ricco menù per adulti con varianti per bambini, vegetariani e celiaci. Olindo Cervella ha sottolineato: “A questa cena di autofinanziamento, potranno partecipare tutti: candidati e amici, familiari, simpatizzanti. Sarà un’occasione importante per conoscerci meglio, in modo più informale e gioviale. Ci vuole anche questo. Sarà il momento giusto per parlare e incontrarsi. Perché la politica è fatta dalla gente per la gente... e per rappresentare bene le persone ed è importante conoscersi!”. Per prenotare basta andare sul sito www.olindocervella.it.