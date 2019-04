Magliano Alfieri: in paese troppi gatti spariti nel nulla, residente si rivolge ai Carabinieri

Una vicenda sicuramente curiosa, quella che arriva da Magliano Alfieri, dove una piccola indagine condotta sui social ha ora preso la più seria forma di un paio di denunce, che altrettanti privati hanno presentato lunedì scorso, 1° aprile, presso la Stazione dei Carabinieri di Govone.



Al centro delle segnalazioni, una singolare serie di sparizioni registrata in frazione Sant’Antonio. A essersi volatilizzati negli ultimi mesi senza lasciare più tracce di sé non sono ovviamente persone, ma i gatti domestici di un certo numero di famiglie, non più rientrati nelle proprie abitazioni e dei quali gli stessi proprietari, nonostante approfondite ricerche compiute in una zona ragionevolmente ampia, non hanno rinvenuto nemmeno i corpi.



Una circostanza quest’ultima che ha insospettito i proprietari, portandoli a escludere la possibilità di investimenti verificatisi lungo le strade del paese – circostanza certamente possibile, considerato anche che la frazione si sviluppa lungo la trafficata Statale 231 –, o quella – anche questa sempre possibile, purtroppo – di avvelenamenti messi in atto da qualche persona infastidita dalla loro presenza.



A denunciare il fenomeno insieme a un’amica, prima attraverso i social e poi con atto formale presso i Carabinieri, Deborah Ferreri, 41 anni, residente in paese.

"Sei settimane fa, esattamente il 19 febbraio scorso, abbiamo perso il nostro gattino, Hero, dieci mesi appena ma già sterilizzato. Animale assolutamente abitudinario, aveva i suoi orari, sempre uguali, e quando usciva di casa compieva sempre l’identico giro, rimanendo in un’area circoscritta tra il nostro e altri due cortili. Lo abbiamo cercato ovunque, lungo tutte le strade e i fossi del paese, ma di lui non c’era più traccia e nemmeno del suo corpo. Abbiamo controllato le segnalazioni di siti e pagine social di tutta la provincia, verificando anche che nel 95% dei casi l’animale viene comunque ritrovato, vivo o morto. Nel cercarlo, abbiamo finito per bussare alle porte di mezzo paese e proprio chiedendo di casa in casa abbiamo capito che non eravamo i soli a cui negli ultimi mesi era successa una cosa simile".



Per questa ragione Deborah ha deciso di lanciare una piccola ricerca sul gruppo Facebook del paese, trovando anche qui qualche riscontro. A sparire nel nulla erano stati anche altri animali, e in quasi tutti i casi si trattava di gatti sterilizzati, circostanza che porterebbe a escludere allontanamenti legati alla stagione degli amori.

C’è chi le ha ricordato che in altri tempi questi animali erano una risorsa per chi non aveva di meglio da mettere in pentola, ma questa è un’ipotesi a cui lei non vorrebbe nemmeno pensare.



"Ho scritto per fare un ultimo tentativo nella mia ricerca, ma anche con l’intento di mettere sul 'chi va là' chi questi animali li avesse presi, per non so quale motivo. E per la stessa ragione sono andata avanti con la denuncia. Lunedì sono andata in caserma, i Carabinieri mi hanno detto che era la prima di questo tipo che ricevevano, che a volte gli era capitato, ma con riguardo a cani, anche perché nell’immaginario collettivo si pensa che siano più ’domestici', mentre per la mia esperienza devo dire il contrario: un gatto non lascia mai la certezza del cibo, specie se è sterilizzato non si allontana, e se per qualche ragione muore, in genere se ne rinviene il cadavere".



I militari hanno registrato con grande disponibilità la denuncia, invitando a far presente in caserma, anche solo telefonicamente, il verificarsi di episodi simili.