Attenti a questo furgone: coppia di truffatori in azione sulle strade di Alba

Attenti a questo furgone, e soprattutto attenti ai suoi occupanti. La raccomandazione è quella che circola da qualche ora sui gruppi social dell’Albese, teatro di una segnalazione che, a differenza di numerose analoghe denunce, trova riscontri anche dalle parti del Comando Carabinieri cittadino.



"Oggi in viale Industria – si legge nel messaggio pubblicato ieri da un utente – una furgonetta bianca mi è passata vicino. Erano in due, quello che non guidava si è sporto dal finestrino e si è messo a salutare. Sono tornati indietro e come se mi conoscesse da una vita: 'Ciao, non mi riconosci, sono il figlio di Antonio, il muratore', mi ha chiesto come stavo e di andarlo a trovare nel suo negozio a Savigliano. Poi scende dal furgone per 'regalarmi' una cassetta di fragole. Con una scusa non ho accettato. (…) è un tentativo di truffa o estorsione, quando apri il portafogli ti prendono i soldi. Sono in due uno più anziano e l'altro più giovane, ben messo, con la barba, lineamenti e accento del Sud. Fate attenzione (…)".



Il capitano Giacomo Conte, comandante dei Carabinieri albesi: "Purtroppo il modello è quello di una truffa vecchia come il mondo, ma evidentemente ancora perpetrata. La raccomandazione che diamo ai cittadini è quella di non fermarsi assolutamente. Nel momento in cui lo si fa i due compiono una rapina o un’estorsione. E ovviamente di avvisarci prontamente, di modo da potere rintracciare i due malintenzionati".