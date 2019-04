La Sinistra sarà presente alle elezioni europee ma non alle regionali

“Alle Europee sarà possibile votare una lista unitaria della Sinistra in tutta Italia ed anche in Piemonte, mentre per le regionali non ci siamo riusciti”.

Così Fabio Panero, segretario regionale di Rifondazione Comunista annuncia che la variegata galassia che si trova a sinistra del Pd non è riuscita a trovare un punto di sintesi.

“Da dicembre e precisamente dopo la grande manifestazione No Tav dell'8 a Torino – scrive Panero sul suo profilo social - Rifondazione Comunista è stata l'unica forza politica a mettere in campo una offensiva unitaria per presentare anche in Piemonte una lista della Sinistra antiliberista alternativa ai poli esistenti (Chiamparino, 5 Stelle e Destra a trazione Lega). Non ci sono state le condizioni politiche perché – annota non senza delusione -, a differenza del livello nazionale, in Piemonte Sinistra Italiana ha deciso a maggioranza di andare con Chiamparino, commettendo, secondo me, un errore politico. Tutte le altre forze politiche incontrate da dicembre in poi (Pci, il movimento di De Magistris, Possibile, Diem 25, il movimento che fa riferimento all'ex Ministro greco Varufakis, autoconvocati ex Leu, Potere al Popolo) hanno dimostrato, prima o dopo, la loro indisponibilità. L'unica forza politica che ci ha creduto fino in fondo insieme a Rifondazione è stata Sinistra Anticapitalista, oltre ad alcuni splendidi compagni di Sinistra Italiana, in dissenso con la scellerata decisione della loro formazione”.

Panero spiega che, a fronte di questa situazione e non sussistendo le condizioni politiche per una lista autenticamente unitaria, non se l’è sentita di chiedere alla comunità politica di cui fa parte di avviare la raccolta firme.

“Chi è fuori dal Consiglio regionale del Piemonte deve raccogliere 15 mila firme circa, suddivise provincia per provincia per Provincia. Sapendo realisticamente – constata - di non potercela fare in un paio di settimane, tra vacanze a ponti vari, esponendo i compagni che si sono dati disponibili comunque a metterci la faccia in lista abbiamo rinunciato.

Abbiamo invece deciso di sfruttare l'opportunità delle elezioni europee – aggiunge - utilizzando la Lista unitaria per far campagna anche su temi regionali in Piemonte, in primis la Tav ed un modello di sviluppo scellerato, ma anche la sanità, il lavoro ed i temi sociali a noi cari. Personalmente – prosegue - continuerò a lavorare affinchè anche nella nostra regione (come a livello nazionale e in molte municipalità, tra le quali la mia) possa esserci una Sinistra sociale e politica autonoma.

Ci ho provato fino in fondo – confida non senza amarezza - anche sul livello regionale, poi ognuno penso debba assumersi le proprie responsabilità. Io ovviamente lo farò il giorno dopo le elezioni, di fronte alla mia generosa comunità politica, ma fino al 26 maggio lotterò come sempre e nel ruolo che mi è stato assegnato per portare a casa un buon risultato alle europee, come già avvenne 5 anni fa. Mentre alle regionali – annuncia - andrò a votare ed esprimerò il mio voto No Tav sulla scheda elettorale, scrivendolo a chiare lettere”.