Tra le colline di Santo Stefano Belbo l'intenso weekend di 60 delegazioni Lions da Piemonte e Ponente ligure

Una due giorni di amicizia, ascolto e solidarietà, ma anche una bella occasione di promozione turistica quella che tra sabato 6 e domenica 7 aprile vedrà Santo Stefano Belbo ospitare il "Lions Day 2017", il grande raduno del distretto Lions 108 Ia3.



Un appuntamento che annualmente vede la partecipazione dei 60 club Lions attivi tra il Piemonte meridionale e la Liguria di Ponente: numerose centinaia di persone che, sperando nella tenuta del tempo, si preparano a trascorrere il fine settimana tra le colline del Moscato.



Una pacifica invasione che avrà inizio domani mattina, sabato 6 aprile, quando dalle ore 10 l’auditorium della Fondazione Cesare Pavese ospiterà la tavola rotonda "Uscire dal silenzio: gaslighting, conoscerlo per combatterlo", dedicata a indagare quella particolare forma di violenza psicologica (il nome deriva da un film degli anni ’40, "Gaslight") che lede il senso di realtà della vittima, portandola a dubitare della sua stessa memoria, lucidità e percezione.



Nel pomeriggio tour tra gli stupendi panorami delle colline Unesco: dalle 15 alle 17, con partenza davanti al Municipio santostefanese, è prevista una visita guidata al Museo a Cielo Aperto di Camo, seguita da una passeggiata sul belvedere di Valdivilla.



In serata, alle 20, cena di gala al ristorante della Stazione con l’intervento dell’attore Paolo Tibaldi e del duo musicale "Basso profilo", composto da Marcello Manzo e Paolo Torrielli.



Domenica 7 aprile il Lions Day si aprirà alle 8.30 con l’accoglienza e i saluti delle autorità, cui seguirà una visita ai luoghi pavesiani.

Alle 11.30 è prevista l’esibizione della Banda musicale diretta da Massimo Marenco e del gruppo Drum Theatre, finalisti di "Italia’s got talent" 2013, mentre per i più piccoli ci saranno le trucca-bimbi e la mascotte Lion. In piazza Umberto I, inoltre, si potranno vedere le auto d’epoca e sportive, mentre dalle 12.15 saranno distribuite le raviole.



Nel pomeriggio in agenda c’è l’esibizione del gruppo country "Dance for fun", degli sbandieratori e musici Alfieri dell’Astesana, seguita alle 16 dalla piantumazione di un albero nel parco giochi di via Cesare Pavese.



Per tutta la giornata Radio Vallebelbo trasmetterà in diretta dalla piazza, mentre dal "Red carpet show" del Festival di Sanremo arriverà lo showman Gianni Rossi.



Gli eventi, tranne la cena di gala, sono aperti a tutti e per avere altre informazioni si può visitare il sito www.lions108ia3.org.



"E’ un orgoglio e un piacere per noi poter ospitare le tante delegazioni piemontesi e liguri di un’associazione con la quale da tempo collaboriamo in modo proficuo e utile a tutta la comunità", commenta il sindaco santostefanese Luigi Genesio Icardi, che ricorda le tante iniziative promosse sul territorio dal Club Valle Belbo: "Dall’acquisto dei defibrillatori messi a disposizione di Municipio e Protezione civile alla realizzazione del parco giochi insieme allo stesso Comune, alle tante iniziative di formazione ed educazione civica espressamente dedicate alle scuole".