“I Care”: a Bra la prima Giornata delle Politiche Giovanili rivolta alle scuole superiori

E’ in programma venerdì 12 aprile 2019 “I Care”, la prima Giornata delle Politiche Giovanili di Bra organizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa “Lunetica” e rivolta agli studenti delle scuole superiori cittadine. Già dal nome – I Care, ovvero “ho a cuore, mi interessa”, preso a prestito dal celebre motto di Don Milani – l’evento si configura come un momento di incontro, riflessione e scambio dedicato ai giovani, per approfondire tematiche di attualità e, allo stesso tempo, coltivare uno spazio per costruire senso critico, educazione civile e politica. Tre i temi che faranno da filo conduttore alla prima edizione della manifestazione: Giustizia, Futuro, Parole.



Il focus “Giustizia” analizzerà il principio di legalità, tra partecipazione, enfasi mediatica, giustizia sociale e linguaggi, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Relatore l’onorevole Bruno Mellano, deputato della Repubblica dal 2006 al 2008 da sempre impegnato in iniziative in favore dei diritti civili e politici e Garante regionale dei detenuti e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà.



Il focus “Futuro” sarà l’occasione per immaginare come dare forma, anche in questo periodo di forte incertezza, alle proprie aspirazioni e per capire quale ruolo possono avere scuola e politica in tale percorso. Relatore Matteo Saudino, insegnante, ideatore di BarbaSophia (canale YouTube in cui spiega e racconta concetti e storia della filosofia) e autore, insieme a Chiara Foà, del libro “Il prof fannullone. Appunti di una coppia di insegnanti ribelli nell’esercizio del mestiere più antico del mondo (o quasi)”.



Il focus “Parole”, infine, approfondirà il legame tra l’uso delle parole nel linguaggio mediatico e politico e la nostra percezione degli eventi, alla ricerca di possibili antidoti per la difesa del pensiero critico. Relatore Carlo Greppi, storico e scrittore che collaborato con Rai Storia e organizza viaggi della memoria con l’associazione Deina; membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale “Ferruccio Parri”, nel 2012 ha vinto il premio “Ettore Gallo”, destinato agli scrittori esordienti. Ha pubblicato diversi libri e saggi, tra cui “L’età dei muri: Breve storia del nostro tempo” (Feltrinelli, 2019).



Gli incontri di “I Care” si svolgeranno al Teatro Politeama Boglione e nelle sale del Centro polifunzionale “Giovanni Arpino”. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Bra, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30 a Palazzo Mathis, ingresso dall’Ala di corso Cottolengo.