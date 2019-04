Santo Stefano Belbo, dal Comune una nuova casa per i volontari Vigili del Fuoco

Un momento importante non solo per la comunità santostefanese, ma anche per la vasta area che al centro della Valle Belbo guarda come principale riferimento per tutta una serie di servizi.



Parliamo del varo, avvenuto ufficialmente ieri, giovedì 4 aprile, della nuova sede che l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione del locale distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari.



La moderna caserma fa parte del nuovo edificio realizzato dal Comune in piazza Unità d’Ital­ia e che andrà a sostituire la vecchia sede, sistemata in locali in affitto e non più funzionale – a partire dalle limitate dimensioni – a questa fondamentale funzione.



In parte adibita a magazzino comunale, la struttura è costata nel suo complesso 370mila euro, che il Municipio ha ritenuto di investire per dare accogliere al meglio e dotare di una serie di indispensabili servizi una presenza – quella dei Vigili del Fuoco – particolarmente preziosa per tutto il territorio, come dimostra la recente emergenza causata dai massicci incendi boschivi che nello scorso fine settimana hanno colpito la poco distante zona compresa tra Rocchetta Belbo, Castino e Benevello.



Messa in cantiere circa due anni fa con tutti i numerosi requisiti costruttivi e di dotazioni previsti per realizzazioni di questo tipo, nei giorni scorsi la nuova sede ha definitivamente superato il complesso iter burocratico contemplato dal Ministero degli Interni per la concessione della necessaria autorizzazione all’utilizzo.



Proprio ieri mattina, quindi, il sindaco Luigi Genesio Icardi ha potuto consegnare a nome dell’Amministrazione le chiavi della caserma ai circa venti volontari ora vi si insedieranno stabilmente, nel corso di una cerimonia che ha visto la partecipazione del respons­abile del distaccame­nto Gabri­ele Carrieri, dell’architetto Gia­como Marzo, in rappresentanza del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, e di Manuela Damiano, funzionario della Prefett­ura di Cuneo.



Grande la soddisfazione del primo cittadino: "La nuova sede dei vigili del Fuoco – spiega Luigi Genesio Icardi – rappresenta un ulteriore tass­ello di quel polo di servizi pubblici di emergenza che, nella stessa zona, compr­ende il 118, a poca distanza dalla piazza dove è operativa anche la sede della Protezione Civile, e dove a breve attive­remo un’area per l’a­tterraggio di elicot­teri. Sinergie neces­sarie in un’ottica non solo locale, ma in un più ampio diseg­no regionale".