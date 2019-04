Pays Aimables: provincia di Cuneo capofila nella valorizzazione del territorio e delle produzioni locali

Per il progetto Pays Aimables, che è il cuore del Piano integrato perché pone come obiettivo la creazione del prodotto “turismo di paesaggio” e lo sviluppo dell’offerta turistica del territorio, e vede la provincia di Cuneo come soggetto capofila, la collaborazione con il Gal Mongioie avrà come obiettivo principale la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle produzioni locali, nonché azioni promozionali coordinate con i piani operativi per l’e-bike.

“La firma delle convenzioni formalizza sinergie e collaborazioni attive e proficue che, negli anni, sono state origine di diverse iniziative, particolarmente importanti nei territori montani e collinari della nostra provincia, che dall’Alta Val Tanaro si estendono sino all’Alta Langa, prospicienti ad aree interessate da flussi importanti di turismo ma ancora poco conosciute – dichiara il presidente Ferruccio Dardanello –. Nei prossimi tre anni lavoreremo, insieme ai nostri soggetti attuatori e alla provincia di Cuneo, coordinatore di questo importante progetto integrato di territorio, per dare risposte su tematiche differenti: dall’accompagnamento delle imprese e dei professionisti per valorizzare il patrimonio edilizio esistente, potenziandone l’efficientamento energetico, all’ambito paesaggistico, per una messa in valore del paesaggio sia per chi nei territori continua ad abitare, sia per chi li viene a visitare come turista".