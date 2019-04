Nasce Animali che passione

Giovedì 11 Aprile 2019 – Aprirà a Cuneo, in via Morozzo 1 (Borgo Gesso), ANIMALI CHE PASSIONE, nuovo brand firmato Mercatò, interamente dedicato agli amici animali.



Un punto vendita specializzato, con personale competente e preparato, dove si potrà trovare un’ampia offerta di prodotti di qualità per l’alimentazione, la cura e la bellezza di cani, gatti, criceti, tartarughe, pesci, uccelli e coniglietti, a prezzi convenienti.

Dal comparto del food all’igiene all’accessoristica, cercando di proporre referenze e prodotti di nicchia in risposta alle molteplici esigenze, ANIMALI CHE PASSIONE offrirà oltre 6.000 referenze con il meglio della produzione industriale specializzata, su una superficie di vendita di circa 400 mq.



Sarà inoltre presente un punto ristoro per gli animali, per accoglierli e coccolarli nel migliore dei modi.



Da ANIMALI CHE PASSIONE si potrà sottoscrivere la carta fedeltà (la medesima già in uso nei supermercati Mercatò Local, superstore Mercatò e negli ipermercati Mercatò Big) e partecipare alla raccolta punti per ottenere utilissimi premi per la casa ed il tempo libero.

Presentandola in cassa, dall’11 al 14 aprile, sarà applicato un eccezionale sconto del 10% sui tutti i prodotti acquistati, eccetto quelli già in promozione.



ANIMALI CHE PASSIONE proporrà periodicamente giornate informative, per far conoscere nuove linee di prodotti con invito all’acquisto attraverso buoni sconto o gadget oppure con la presenza di esperti in materia di nutrizione o veterinaria, per fornire un valido supporto ai propri Clienti.



Non resta che visitare il punto vendita giovedì 11 aprile e scoprire tutte le importanti novità che la nuova insegna può offrire.



Per maggiori consultare il sito internet: https://www.mymercato.it/animali-che-passione/