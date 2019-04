Prima domenica di aprile con tanti appuntamenti nella provincia Granda

Fiere, mercatini e manifestazioni varie

A Faule, prosegue anche oggi la Festa del Po che celebra l’arrivo della primavera. Organizzata in collaborazione con il "Parco del Monviso" e dedicata al fiume, prevede mostre, proiezioni di filmati ed escursioni guidate lungo il Po, con momenti gastronomici a base di pesce di fiume e prodotti locali. Oggi già alle ore 8 inizierà per le vie del paese il mercatino, alle ore 10 il Raduno Abarth e auto sportive e alle ore 12,30 presso la vecchia distilleria pranzo self service a base di pesce ed altri prodotti tipici locali. Alle ore 14,30 la camminata naturalistica in collaborazione con il Parco del Monviso nella “Riserva naturale Fontane”. Durante il pomeriggio intrattenimenti vari. Alle ore 19,30 presso la Vecchia distilleria Cena self service a base di pesce di altri prodotti tipici locali. Alle ore 21 la Serata danzante.

I pasti sono self-service e non è necessaria la prenotazione.

La manifestazione si svolgerà in locali chiusi e riscaldati anche in caso di maltempo.

Per qualsiasi informazione telefonare 011.974113 oppure scrivere a prolocofaule@tiscali.it

Dal 5 al 7 aprile alla cooperativa di Clavesana torna l’evento di primavera “festa del Dolcetto” con il lancio delle due nuove linee di vini “Terra” e “Mito”.

La Grande festa in cantina avrà luogo oggi, domenica 7 aprile. Dalle 9, apertura simbolica della prima bottiglia di Dolcetto della nuova annata. Assaggi a buffet preparati dagli allievi dell’Istituto alberghiero “G. Giolitti” di Mondovì per accompagnare le degustazioni del Dogliani 2018. Durante la giornata saranno organizzati giochi e laboratori a tema per i bambini. Dalle 14,30, intrattenimento musicale con l’Orchestra Loris Gallo. Dalle 9 alle 18, degustazione di vini al wine shop.

A Limone Piemonte questo fine settimana si conclude “Donne in cammino”, cartellone di eventi dedicati all'universo femminile e declinati tra musica, arte, cultura e benessere psicofisico.

Il programma ha previsto una serie di appuntamenti “in rosa” ricco di incontri, laboratori, spettacoli e momenti conviviali aperti gratuitamente al pubblico.

Mostre di pittura e di fotografia si alterneranno a spettacoli teatrali e serate musicali.

Oggi, dalle ore 10 alle 17, prosecuzione della mostra fotografica, alle 12 in Piazza del Municipio ci sarà un grande aperitivo in musica, con oltre 20 artiste del Palcoscenico performing arts center che si esibiranno nel concerto “Woman in rock: quando il rock è donna”. A chiudere la manifestazione sarà lo spettacolo teatrale della compagnia ventimigliese Liber Theatrum“Il coraggio delle donne”, con la regia di Diego Marangon, alle 17 al Teatro Alla Confraternita.

Info: Baba +39 340 1034404 Serena +39 338 123 59 12 www.limoneturismo.it

Oggi a Savigliano torna l’appuntamento con il Mercatino dell’Antiquariato presso la Piazza del Popolo e piazza santa Rosa. Info: tel. +39 335 6176 331 info@gloriamonasterolo.it - www.mercatinidigloria.it.

A Grinzane Cavour tornano le degustazioni guidate della Strada del Barolo, che si terranno al castello anche oggi, alle 11 e alle 16. I biglietti si possono acquistare online su www.winetastingexperience.it e www.stradadelbarolo.it oppure alla biglietteria del maniero. Il costo è di 30 euro e comprende le degustazioni e la visita al castello di Grinzane. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 32925.66.787 o scrivere a tasting@stradadelbarolo.it.

Santo Stefano Belbo ospita questo fine settimana il "Lions Day 2019", il grande raduno del distretto Lions 108 Ia3. Un appuntamento che annualmente vede la partecipazione dei 60 club Lions attivi tra il Piemonte meridionale e la Liguria di Ponente: oggi il Lions Day si aprirà alle 8.30 con l’accoglienza e i saluti delle autorità, cui seguirà una visita ai luoghi pavesiani.

Oggi alle 11.30 è prevista l’esibizione della Banda musicale diretta da Massimo Marenco e del gruppo Drum Theatre, finalisti di "Italia’s got talent" 2013, mentre per i più piccoli ci saranno le trucca-bimbi e la mascotte Lion. In piazza Umberto I, inoltre, si potranno vedere le auto d’epoca e sportive, mentre dalle 12.15 saranno distribuite le raviole.



Nel pomeriggio in agenda c’è l’esibizione del gruppo country "Dance for fun", degli sbandieratori e musici Alfieri dell’Astesana. Per tutta la giornata Radio Vallebelbo trasmetterà in diretta dalla piazza, mentre dal "Red carpet show" del Festival di Sanremo arriverà lo showman Gianni Rossi.

Gli eventi, tranne la cena di gala, sono aperti a tutti e per avere altre informazioni si può visitare il sito www.lions108ia3.org.

Oggi e domani a Cuneo, nell’Area Fieristica MIAC, frazione Ronchi, c’è la Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima, vetrina agricola di primavera con stand espositivi, animali della fattoria, prova di caseificazione e mungitura, esposizione cavalli, animazione ed attività per bambini. Il ristorante “Oh Cuntacc” preparerà un pranzo imperniato sulla carne piemontese cucinata in modo originale, presentando come classico piatto della fiera il bollito misto piemontese.

Non mancheranno, come di consueto, macchine agricole per il giardinaggio, banchi di vendita di articoli di ferramenta, abbigliamento ed articoli per l’equitazione.

Orari: 8.30-18 Info: tel. 0171.444456, (Comune di Cuneo - Ufficio Agricoltura), M.I.A.C. Cuneo tel.

0171.43055, info@miac-cn.com attivitaproduttive@comune.cuneo.it

Per il compleanno dei 20 anni, l’associazione L'Airone di Manta, a ridosso della Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo (martedì 2 aprile) propone una serie appuntamenti.

Oggi, domenica 7 aprile, alla Cascina Aia di Manta alle 12.15, ci sarà l'inaugurazione della mostra “Incontrare l’alterità - diversi linguaggi a confronto” di Donato Savin e Dorino Ouvrier proposta all’interno della rassegna “Alpi dell’arte” organizzata dal Comune di Manta.

Alle ore 16.30 la Compagnia del Melarancio presenta “La Battaglia dei Cuscini”. Centinaia di leggerissimi cuscini multicolori compaiono in scena... ed esplode la battaglia. Evento rivolto a piccoli e grandi, coinvolti in un grande gioco di piazza.

Iniziative Solidali

Oggi prosegue l’iniziativa solidale dell’Ail: in oltre 130 piazze diverse della provincia di Cuneo, tornano le Uova di Pasqua, 26aedizione della manifestazione nazionale nata con l’obiettivo di sostenere i progetti per combattere i tumori del sangue, aiutare i malati e le loro famiglie. L’elenco completo di tutte le piazze della provincia di Cuneo in cui i 400 volontari dell’Ail della locale sezione Paolo Rubino sono presenti è pubblicato sul sito Internet www.ail.cuneo.it.

L’Ail di Cuneo quest’anno ha deciso di destinare il ricavato dell’iniziativa per contribuire al raggiungimento di tre obiettivi: l’aggiornamento scientifico del reparto di Ematologia dell’Ospedale Santa Croce di Cuneo, il mantenimento dell’accreditamento europeo del Centro trapianti di Cuneo, necessario per svolgere le attività di trapianto di midollo osseo e il potenziamento del supporto socio-economico a favore dei pazienti e delle famiglie in difficoltà per affrontare i momenti più critici del percorso di cura.

In questo fine settimana i volontari di LAV saranno a Cuneo in via Roma, davanti a Zara, per chiedere la firma della petizione per migliorare la Legge 189 del 2004 grazie alla quale LAV è riuscita a salvare tanti animali. Per supportare l’iniziativa, LAV propone le uova Altromercato in co-branding realizzate in cioccolato fondente biologico ed equo solidale al 99% in peso. Contengono cacao e burro di cacao proveniente da gruppi di produttori dell’America Latina, mentre lo zucchero di canna biologico viene prodotto da Manduvirà, Paraguay. Anche le sorprese sono oggetti cuciti e fatti a mano in Sri Lanka, Nepal e Perù.

Castelli Aperti



Fino all'8 dicembre 2019, possibilità di visita guidata al Castello di Fossano dal mercoledì alla domenica. Due i turni di visita giornalieri, con partenza la mattina alle ore 11 e il pomeriggio alle ore 15. Impareggiabile la vista sul Monviso e l'intero arco alpino che si gode dalla torre panoramica, dove lo speciale allestimento multimediale offre ora al visitatore l'opportunità di un viaggio alla scoperta del territorio del cuneese. Ritrovo presso l'Ufficio Turistico (corte interna del Castello), consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate contattare l'Ufficio Turistico IAT di Fossano.

Info: Ufficio Turistico di Fossano (IAT) Castello Principi d’Acaja di Fossano

Tel. +39 0172 60160 - Numero Verde 800.210762

E-mail: iatfossano@cuneoholiday.com Sito: www.visitfossano.it

Il Castello della Manta a Manta (CN), bene del FAI, Fondo Ambiente Italiano, propone un percorso di visita curioso alla scoperta della moda e dei motti di un’epoca passata. Nello speciale percorso di visita di “Ti racconto il Castello: moda e motti”, in programma anche oggi, domenica 7 aprile, alle ore 11.00, 15.00 e alle 16.30, si scopriranno gli accessori, gli abiti, i copricapo che i personaggi, affrescati nella quattrocentesca Sala Baronale, indossano. La “moda”, infatti, è nata proprio nel Medioevo, quando l'abito comincia a essere rappresentativo dello status di una persona.

La visita continuerà nella Chiesa di Santa Maria del Rosario e negli appartamenti del Cinquecento dove, alzando lo sguardo alla volta della Sala delle Grottesche, si potranno leggere i "motti equivoci", giochi di parole, un passatempo in voga tra i signori dell'epoca.

Info: Castello della Manta, Manta (CN) tel. +39 0175 87822;

email e web: faimanta@fondoambiente.it; www.visitfai.it/dimore/castellodellamanta

Oggi al Castello di Sanfrè c’è la possibilità di partecipare ad una visita guidata inizia con un giro del giardino, da cui si gode di un ampio panorama sulla pianura cuneese e sull’arco alpino; all’interno si possono visitare alcune delle sale cinquecentesche, tra cui lo splendido Salone dei Duchi, dove gli Isnardi ospitavano i Duchi di Savoia, con la parte dedicata all’alcova e con i soffitti ricchi di meravigliosi stucchi e affreschi di fine ‘500. Durante la visita verranno raccontate storie e aneddoti; il tour si concluderà con un assaggio di Fuaset, dolce tipico del paese realizzato con la pasta del pane.

Ingresso adulti: 10 euro a persona, comprensivo di ingresso, degustazione e visita.

Ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni. Iscrizione richiesta solo per gruppi. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, con partenze che si susseguiranno ogni 45 minuti, sarà sufficiente presentarsi in cassa durante l’orario di aperture.

Escursioni, eventi sportivi e attività outdoor

Oggi, come in tante località del pianeta, si festeggerà il Darwin Day presso il lago comunale dei Canapali, oasi naturalistica Lipu a Magliano Alfieri. Il Darwin Day è una celebrazione internazionale in onore di Charles Darwin; il programma prevede alle 10.30 il ritrovo in piazza Morando di fronte al bar Sport e alle ore 11 partenza per l'Oasi dei Canapali con una camminata in pianura di circa 3 km tra coltivi in direzione del Tanaro, con spiegazioni naturalistiche e approfondimenti sulla storia geologica del paesaggio fluviale e sulle interazioni con la storia umana. All’arrivo presentazione dell'oasi Lipu e della sua storia; pausa pranzo presso il punto accoglienza dei Canapali (pranzo libero al sacco, non fornito e a carico dei partecipanti) a cui seguiranno osservazioni naturalistiche e ornitologiche presso il lago dei Canapali e in un capanno attrezzato per il birdwatching. A metà pomeriggio l’incontro emozionante, tra alberi e arbusti, dell’uomo di Neanderthal. La quota di partecipazione è di 8 euro, gratis per gli “under 10”.

Info: www.ambientecultura.it, sezione “Eventi”; via sms al 339-7349949 oppure al 342-6433395,

L’associazione “Terre alte” organizza per oggi l’escursione “Dal Castello di Sanfrè al Paese di Fiaba” con appuntamento alle 10, in piazza del Municipio a Sanfrè, da dove partirà la camminata con visita al castello e al paese di Sommariva Bosco.

Il percorso è ad anello e il rientro è previsto per le 15. Il costo di partecipazione, escluse visite e degustazioni, è di 10 euro (gratuita per i minori di 18 anni). Altre informazioni sul sito www.terrealte.cn.it.

L’Asd Cuneo 1198 ha organizzato per questo fine settimana il Campionato Italiano Duathlon Giovani, che si svolgerà nel centro di Cuneo con il patrocinio del Comune e il sostegno di molti sponsor privati, uno su tutti il gruppo industriale Merlo Spa. La manifestazione sportiva nazionale, a cui prenderanno parte circa 1.000 atleti provenienti da tutta Italia, tra cui diverse centinaia di corridori e ciclisti cuneesi, quest’anno per la prima volta vede inserita nel suo programma una gara promozionale rivolta ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che si sfideranno divisi in tre fasce (mini cuccioli, cuccioli ed esordienti) sabato pomeriggio al termine delle gare principali.

Maggiori informazioni sulla pagina FaceBook @cuneo1198.

Concerti

Oggi è in programma il quarto appuntamento della rassegna “Bacco & Orfeo”, con due concerti: alle 11 nella chiesa di San Giuseppe, ad Alba (“Quadri fiabeschi" con Duccio Beluffi alla Viola e Andrea Rucli al pianoforte sulle musiche di Schubert e Schumann, alle 11) e alle 16,30 nel coro della chiesa di Santa Chiara a Bra (“La Grande Russia” in compagnia del pianista Pierluigi Camicia sulle musiche di Cajkovskij e Musorgskij). A conclusione di ogni concerto sarà servito un calice di vino. Biglietti su www.albamusicfestival.it. Info: www. turismoinbra.it.

Sempre oggi, alle ore 17:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate a Fossano, concerto dell'Orchestra Classica di Fondazione Fossano Musica con il professore Paolo Montagna al clarinetto. Verranno eseguite la Sinfonia in Do n. 41 (Jupiter) K 551 e Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K 622 di W. A. Mozart, per terminare con la Quinta Sinfonia Op. 67 di L. van Beethoven. L'ingresso è libero. Info: Fondazione Fossano Musica, tel. +39 0172 60 113.