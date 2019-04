Mondovì: intervento di miglioramento all'illuminazione pubblica

Mondovì, lavori in corso: dalle 8 di quest'oggi, lunedì 8 aprile, sino al termine dei lavori (previsto entro le 18), vige il divieto di sosta con rimozione forzata in via Ortigara, nel tratto compreso fra via Primo Reggimento Alpini e via Viale, e in via del Risorgimento, nel segmento fra via I Reggimento Alpini e via Ortigara.