Sommariva del Bosco, un piazzale ricorderà i carabinieri Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera

Lo scorso 23 marzo, nel giorno del primo anniversario della loro scomparsa, una partecipata messa tenuta presso il santuario braidese della Madonna dei Fiori ha ricordato Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera, carabinieri in servizio presso la Stazione di Sommariva del Bosco, scomparsi in seguito al tragico incidente stradale che in borgata San Martino a Bra coinvolse l’auto di servizio sulla quale viaggiavano, impegnati nel trasferimento di un detenuto.



A poco più di un anno da quella triste venerdì mattina la memoria dei due agenti verrà tramandata ai colleghi e ai posteri grazie all’intitolazione decisa dall’Amministrazione comunale del centro roerino, che, insieme ai vertici dell’Arma, ha chiesto e ottenuto alla Deputazione di Storia Patria, per il tramite della Prefettura, di poter intitolare loro il piazzale prospiciente la caserma – al civico 147/B di via Torino – cui i due ragazzi erano da tempo assegnati e dove prestavano quotidianamente servizio.



A firmare la richiesta il primo cittadino sommarivese Matteo Pessione: "E’ un piccolo ma doveroso gesto – spiega al nostro giornale –, col quale abbiamo voluto sottolineare la nostra vicinanza all’Arma e alla locale Stazione Carabinieri, presenza preziosa per la nostra comunità, oltre che naturalmente alle famiglie dei due militari, che hanno sacrificato la vita, così come tanti loro colleghi, per garantire a tutti noi la sicurezza di cui godiamo".



La cerimonia di intitolazione è fissata per le ore 10.30 di sabato 13 aprile, quando nel piazzale verrà scoperta una targa in marmo bianco fatta realizzare dall’Arma con l’iscrizione "Largo Carabinieri Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera caduti in servizio".



Oltre alle autorità locali e ai colleghi dei due agenti scomparsi, con in testa il maresciallo sommarivese Angelo Montuori, alla cerimonia sono attesi i vertici dell’Arma, a partire da quelli provinciali guidati dal comandante Rocco Italiano, le associazioni dei Carabinieri in Congedo del territorio, e ovviamente le famiglie dei due scomparsi. Da Canale – dove un anno fa per i suoi funerali giunse anche il comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri – arriveranno così i familiari di Alessandro Borlengo, 43 appuntato scelto, sposato e papà di due figli, mentre dalla Sicilia sono attesi i parenti di Giorgio Privitera, appena 29enne, originario di Acireale, in provincia di Catania.