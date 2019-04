Elezioni Cervasca: il candidato Garnerone "Prima di tutto c'è la sicurezza stradale"

"L'intero territorio comunale presenta diverse criticità, ed oggi vorrei parlare di una questione prioritaria che riguarda la frazione di Santa Croce e la messa in sicurezza di via Vignolo. In quel tratto, a causa l'eccessiva velocità di tutti i veicoli (compresi i mezzi pubblici) e della conformazione della strada che attraversa il paese, sono necessari alcuni interventi urgenti, come la messa in sicurezza del primo incrocio che dalla provinciale sfocia nella frazione. Si tratta di uno svincolo pericoloso sino ad oggi dimenticato dall'amministrazione comunale, già scenario di alcuni incidenti gravi in passato. In questo senso è necessario interpellare al più presto tutte le istituzioni sovracomunali per giungere ad un accordo che in tempi rapidi sistemi la situazione. Inoltre, grazie a due interrogazioni comunali che abbiamo esposto in passato come opposizione, già attualmente si stanno svolgendo lavori di installazione con guard rail sul primo tratto di via Vignolo. Grazie a queste due interrogazioni e alla raccolta firme, per la quale abbiamo coinvolto i cittadini della frazione, l'amministrazione attuale ha iniziato questi lavori di installazione che intenderemo portare avanti sino a rendere completamente sicura la via principale di Santa Croce"