A Canale la stagione teatrale si chiude in bellezza con "I grandi gialli del calcio"

Sarà davvero un gran finale, venerdì 19 aprile, per la 3ª edizione della rassegna teatrale canalese. Nell’inedita cornice del PalaGiovani di via Ternavasio, con l’organizzazione a cura della Biblioteca Civica “Prof. Pietro Cauda”, andrà infatti in scena un autentico connubio tra sport e teatro: con la pièce “I grandi gialli del calcio”, spettacolo di e con Sebastiano Gavasso e Martina Galletta della Compagnia Loftheate, tratto dall’omonimo libro di Francesco Ceniti.



Quest’opera scenica era stata concepita proprio a partire dal giorno di pubblicazione di tale volume: opera di questa “firma” autorevole della "Gazzetta dello Sport" (che, peraltro, sin da subito ha concesso il suo patrocinio ufficiale), testata sportiva per eccellenza per la quale aveva seguito in particolare lo scandalo “Calciopoli” e quello più recente del "Calcio scommesse".



Ceniti è peraltro autore anche di “In nome di Marco”, volume-verità su Marco Pantani e scritto a quattro mani con la madre dell’indimenticato “Pirata”.



Cosa ci sarà ad attendere la platea, a partire dalle 21? Il calcio dunque come cartina di tornasole delle contraddizioni, dei problemi, degli entusiasmi, dei sogni e degli incubi della società e della cronaca italiana.



Dicono gli autori: E’ uno spettacolo sul calcio che va al di là del calcio, uno spettacolo sul tifo che va al di là del tifo, uno spettacolo di cronaca e denuncia. Si parte con la morte di Gigi Meroni per mano del suo più grande tifoso, poi il calcio negli anni ’60 incontra la farmacia e partorisce la "Viola maledetta" di Carlo Mazzone e la “Maggica Roma” del Mago Herrera, tristemente legate alle morti (tra gli altri) di Bruno Beatrice e Giuliano Taccola.



Tanti nomi, fatti, voci che hanno distinto il mondo del pallone italiano: "Magica sarebbe dovuta essere la festa per la promozione in Serie B della Samb allo stadio Ballarin, ma un incidente maledetto rese il paradiso rossoblu un inferno rossofuoco. Nel 'paradiso rossoblù’ del Taranto segnerà per sempre Erasmo Iacovone, il bomber indiscusso, bandiera eterna ed eternizzata, scomparso sul più bello per un tragica fatalità. Fatalità di cui non si può e non si deve parlare nella vicenda che chiude lo spettacolo: la storia di un numero otto che diviene suo malgrado protagonista di un Otello moderno a parti invertite, fatto di gelosie, possessioni, silenzi, onorabilità e onore, amore e odio, Maserati bianche, camion rossi, e lupi rossoblù in una Cosenza vittima e carnefice di sé stessa, che chiede e pretende verità e giustizia per Denis Bergamini".



Tante suggestioni: sul palcoscenico, supportati da una scenografia essenziale e da contributi multimediali, un attore e un’attrice interpreteranno i protagonisti delle storie e ne incarnano i tanti colori, i tanti dialetti, le emozioni, i silenzi.

Insomma, ci sarà di che applaudire e ricordare.



Ingresso a offerta libera. L’evento è supportato da Comune di Canale, Fondazione Crc e Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero.