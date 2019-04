Ultimo consiglio comunale per Sordella: accettato l’interesse pubblico per il Molino Cordero, ma con un consiglio diviso

È passato in consiglio comunale il progetto proposto dall’impresa Giuggia costruzioni sulle aree di atterraggio della cubatura dell’ex Molino Cordero. Una vicenda complessa che era già stata a lungo dibattuta nelle Commissioni urbanistica e che ieri è giunta a un epilogo che sostanzialmente ha diviso il consiglio comunale sul piano tecnico e di principio.

Secondo la legge 106, infatti, a fronte del recupero di un’area degradata è possibile utilizzare sull’area una parte della cubatura e spostare il resto su altre zone della città a condizione che sia ravvisato l’interesse pubblico del progetto.

Proprio questo elemento ha spaccato il consiglio comunale con il PD, il Movimento Cinque Stelle e Fossano Cresce che richiedevano di annullare il punto all’ordine del giorno, tornando a discuterne in Commissione per proporre ulteriori modifiche e Forza Italia, Lega e Cento Lampadine desiderosi di arrivare invece a una conclusione, positiva o negativa che fosse.

“La legge 106 ha un duplice effetto sulla riqualificazione di un’area e di rilancio dell’economia. La richiesta al consiglio è quella di esprimersi in merito all’equilibrio tra premialità e bene comune” ha esordito il sindaco Davide Sordella. Stando alle spiegazioni in consiglio senza l’applicazione della legge 106 la cubatura non sarebbe trasferita, ma sarebbe quasi doppia rispetto a quella proposta attualmente: “La cubatura trasferita, in questo modo, sarebbe in linea con la tanto auspicata riduzione del piano regolatore”.

Sul tema si è espresso il consigliere Paolo Lingua che ha ripercorso i passi della pratica da marzo 2018 a oggi con le 7 atti depositati nel tempo culminate con la richiesta di parere da parte della consigliera Riccardi del Movimento 5 Stelle alla Regione Piemonte che lascia poco spazio all’interpretazione con una riduzione della cubatura utilizzabile. Il consigliere Lingua ha ribadito le sue perplessità sull’effettivo interesse pubblico dei progetti presentati, pur consapevoli dell’interesse primario del recupero dell’area: “Potremmo turarci il naso e votare di sì, ma saremmo incoerenti, potremmo astenerci e non sarebbe per lavarsi le mani, potremmo votare di no, ma ci sono anche altre due alternative: ritirare il punto all’ordine del giorno o potremmo uscire dal Consiglio senza votare e questo aprirebbe scenari poco piacevoli. Chi ha già preso una decisione in questo momento ha letto davvero la documentazione?”

“Come cittadino e come genitore insegno il valore del rispetto per le istituzioni. Mi sono sentita presa in braccio su questa vicenda. Ho voglia di dare il mio contributo affinché la città abbia il meglio. Ho collaborato con la maggioranza non per fare un’opposizione, calando le mie carte all’ultimo momento, ma per dare un contributo per arrivare al risultato per Fossano. Sono d’accordo con il consigliere Lingua, questo progetto non è ancora il bene per la città, ma mi sento altrettanto responsabile da non volerlo bocciare. Credo che si debba ancora ragionare prima di prendere una decisione” ha confermato la consigliera pentastellata Ilaria Riccardi.

Di altra opinione il consigliere Gianfranco Dogliani che ha sempre temuto il dilatamento del tempo: “Oggi sul giornale ho letto che Verona ha perso per lentezze come questa un nuovo stabilimento Ikea. Ha perso posti di lavoro, indotto. Questi sono interessi pubblici da considerare. Noi dobbiamo dare indicazioni politiche e non tecniche, ma ho voluto approfondire la cosa con un professionista. Oggi abbiamo un parere di idoneità tecnica da parte del dirigente, abbiamo chiesto tutte le prescrizioni possibili, il preponente ha accolto tutte le richieste di modifiche, ma non possiamo scandalizzarci della premialità che è prevista dalla legge. L’interesse pubblico è nel recupero di quell’area, il resto è premialità ed è corretto concederla”.

Concorde con Dogliani la consigliera della Lega Anna Mantini che, risolte le perplessità sulla pista ciclabile, si è espressa favorevolmente.

Allineato con Lingua, invece, il consigliere di Fossano Cresce Diego Castellino consapevole di avere una propria intenzione di voto, ma posta la richiesta di ritirare il punto all’ordine del giorno. Di altro avviso, invece il consigliere delle Cento Lampadine Luca Vender, non entusiasta del progetto, ma desideroso di superare l’empasse tenendo conto della priorità del recupero dell’area.

“Oggi vediamo il progetto sulla base di quello che abbiamo richiesto. Avremmo dovuto agire con lungimiranza prima, magari acquistando l’area, magari chiedendo di togliere l’accesso su via Torino, ma abbiamo già la nomea di città in cui gli imprenditori stentano a venire per le difficoltà che incontrano nel fare impresa a Fossano. Non voglio rafforzare questa nomea” ha sottolineato Antonio Vallauri.

Schieramenti radicalmente opposti tra Lingua e Dogliani che si sono fronteggiati chiedendo il rinvio il primo e formalmente la messa ai voti l’altro.

“Un tempo si diceva a me che ero io che mi attaccavo ai dettagli per fare opposizione. Sembra che ci si sia dimenticati di cosa sarebbe accaduto se avessimo approvato la prima o la seconda versione. Non dobbiamo avere paura. Dobbiamo valutare accuratamente l’interesse pubblico. Se siamo arrivati al limite del tempo non dobbiamo sentirci minacciati e non dobbiamo avere fretta. Sono d’accordo con Lingua” ha precisato la consigliera Riccardi.

Anche il sindaco Sordella ha preso una posizione: “Qualunque decisione prendiate siete tenuti ad esprimervi in merito dell’interesse pubblico. Interesse pubblico sì o no. La politica fa scelte politiche e non tecniche. Se qualcuno ha cercato di spaventarvi, state tranquilli perché l’opinione sull’interesse pubblico è politico e non ha nulla a che vedere con gli aspetti tecnici. E inoltre c’è un parere tecnico positivo a sostegno. Vorrei capire quali sono gli aspetti che sono stati definiti poco chiari di questa delibera e che mi si dica anche cosa cambierebbe in altri 4 mesi posticipando la decisione. L’unica certezza che abbiamo nel non decidere è che deciderà qualcun altro”.

A dare delucidazioni su alcuni elementi non convincenti del progetto è stato il consigliere Ezio Dardanelli che, nel richiedere il rinvio ha sottolineato come anche le ciclovie siano una priorità per Fossano e l’accesso su via Torino, di fatto, interromperebbero proprio una pista ciclabile, modificandone il percorso. Oltre a questo non convincono le aree di atterraggio nella zona alta di Fossano che sarebbero impiegate per alcune mansarde e per alzare di due piani alcune palazzine nella zona di piazza Ambrosoli, già previste a piano regolatore, e che passerebbero dai 3 ai 5 piani.

La soluzione alla fattibilità della sospensione è giunta dal Segretario comunale, interpellato dal sindaco Sordella, che ha espressamente chiesto se fosse possibile o meno ritirare il punto dopo la discussione e alcune espressioni di voto. Dopo alcuni minuti di sospensione, dunque, stando all’interpretazione del regolamento del Consiglio comunale non è stato giudicato possibile ritirare il punto creando parecchio malumore tra i presenti.

Un consiglio comunale, quello di ieri, durato oltre 6 ore e iniziato sotto i migliori auspici tra momenti amarcord e attestazioni di reciproca stima per la collaborazione con la quale si è svolto il lavoro dei cinque anni trascorsi, senza sconti, ma senza alzate di scudi gratuite e terminato di fatto con un’ultima votazione che lascerà l’amaro in bocca a quanti avrebbero voluto avere più tempo per richiedere ulteriori verifiche e modifiche al progetto e che hanno dunque scelto la via dell’astensione.