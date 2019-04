Piobesi d'Alba, Rinarelli ringrazia i concittadini e saluta: "Non correrò per un secondo mandato"

Bellissima esperienza, ma cinque anni possono bastare. A pensarla così è Mario Rinarelli, primo cittadino uscente di Piobesi d’Alba, che al nostro giornale ha spiegato le ragioni del passo indietro cui si è appena determinato dopo un’attenta valutazione: "Sono giunto a questa scelta per motivi personali e per avere più tempo libero da dedicare alla famiglia, agli hobby e alla cultura".



Originario di Serrastretta, in provincia di Catanzaro, settantasette anni compiuti il 28 gennaio, ingegnere laureato al Politecnico di Torino, docente di Costruzioni dal 1968 al 1994, poi libero professionista nel settore dell’edilizia civile, Rinarelli ha indossato la fascia tricolore dal 2014 a oggi. In precedenza aveva presieduto la Commissione Edilizia comunale per circa 30 anni, ricoprendo la stessa carica per un altro decennio a Pocapaglia. E' stato poi consigliere e presidente dell’ente morale "Casa Amica di Piobesi d'Alba", residenza assistenziale flessibile per disabili della Diocesi di Alba e del Comune di Piobesi.



Giunto al termine del suo mandato, Rinarelli spiega che "essere sindaco si è rivelata una felice esperienza, molto gratificante e impegnativa, per certi versi molto esaltante, che mi ha permesso di venire a contatto con tantissime persone del mio paese e di conoscere i colleghi sindaci di tanti centri".



Dopodiché passa ai ringraziamenti: "Dico grazie ai miei cittadini per la fiducia che hanno riposto in me, ai vari gruppi di volontariato per avere mantenuto attivo il paese con la loro generosità e le loro iniziative, ai consiglieri comunali per il sostegno e la proficua attività svolta in base grazie alle competenze di ognuno, al personale amministrativo e tecnico per la loro professionalità e il loro impegno".



"Chiudo il mandato da sindaco – è il suo congedo – con l'augurio rivolto a chi verrà designato alla gestione della prossima amministrazione di potere operare per il bene del paese e delle persone, in piena collaborazione col personale degli uffici comunali e con la partecipazione attiva dei consiglieri".



Tra le opere più significative che la sua amministrazione lascia ai successori figurano i lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia, l'intervento di insonorizzazione e riqualificazione interno del salone polifunzionale comunale, varie opere di consolidamento sulla strada del Bricco e la sistemazione di altre strade nel concentrico, i lavori di riqualificazione presso il cimitero comunale, il percorso pedonale di via San Rocco, l'intervento di una buona parte della copertura del tetto del bar "Desgenà", di proprieta comunale, i lavori in corso per la riqualificazione di piazza San Pietro, opera attesa da anni dalla cittadinanza.