Col nuovo ospedale la più grande tartufaia del Piemonte: Italia Nostra approva, ma con riserve

Trova sostenitori l’idea di approfittare degli ampi spazi verdi che circondano l’ospedale di prossima apertura ai piedi dell’abitato di Verduno per realizzare un polmone verde che possa migliorare il contesto della struttura sanitaria.



La proposta rientra da tempo tra i propositi del Comitato Verdunese, spontanea associazione di residenti che da tempo lavora – come i suoi referenti avevano spiegato al nostro giornale nello scorso febbraio (qui l’articolo) – per "guardare alla prossima messa in funzione del nuovo ingombrante vicino di casa come a un’occasione per migliorare le cose in paese".



Tra i suggerimenti e le richieste che il Comitato ha da tempo avanzato ad Asl e Fondazione Nuovo Ospedale Onlus c’è quella di utilizzare la decina di ettari di terreni presenti attorno alle maniche della struttura per realizzarvi un bosco di essenze micorizzate: "un parco – ci aveva spiegato allora Andrea Demagistris – che al suo interno potrebbe ospitare 'percorsi salute' destinati ai pazienti, sull’esempio di quanto realizzato in realtà analoghe del Nord Europa. I fondi si potrebbero trovare attingendo dal ribasso d’asta realizzato sulla strada, e sicuramente sarebbe una soluzione bellissima per collegare anche idealmente l’ospedale al paese".



Certamente suggestiva, l’idea del Comitato è stata intanto fatta propria da "Save The Truffle", associazione che da tempo opera nell’Albese promuovendo azioni a salvaguardia del patrimonio boschivo locale, presenza indispensabile per la raccolta del pregiato fungo ipogeo, seriamente minacciata dalla nuova decisa avanzata di cui le colture vinicole e sopratutto corilicole sono state protagoniste negli ultimi anni sul territorio di Langhe e Roero.



Ora, sul progetto del bosco a servizio del nosocomio interviene la sezione albese di Italia Nostra, in prima fila, anche grazie all’attivismo del suo presidente Sergio Susenna, nella tutela del patrimonio paesaggistico, storico e architettonico di queste colline da molto prima che l’Unesco le riconoscesse quale Patrimonio dell’Umanità.



In una lettera inviata alla direzione dell’Asl Cn2, proprietaria dei terreni, e all’Amministrazione comunale di Verduno, Italia Nostra prima torna sull’antico tema della localizzazione del nosocomio, rivendicando come, "fin dai relativi inizi decisionali questa associazione (unitamente a poche 'voci minoritarie')" si fosse espressa "contro la scelta di edificare su quella collina verdunese il nuovo ospedale per Alba e Bra", "(…) rinunciando ad altre ipotesi di localizzazione (ad esempio, l’originaria ubicazione prevista tra la frazione Piana Biglini di Alba e la frazione Cinzano di Santa Vittoria d’Alba oppure nel tratto di fondovalle tra Roddi e Verduno sotto l’area collinare ora coinvolta dal cantiere) che senz’altro avrebbero comportato ben meno problemi di realizzazione e di accessibilità, con minori costi (…)".



"Gli enti competenti – prosegue lo scritto – hanno deciso per il sito sull’altura, cosicché i possibili terreni pianeggianti da impegnare per il nuovo nosocomio dai rispettivi Comuni sono stati destinati ad aree industriali e commerciali. Per di più, i tempi di realizzazione del complesso ospedaliero si sono molto prolungati; i costi di costruzione sono fortemente aumentati", prosegue Susenna, rimandando ai passati interventi del sodalizio anche per quanto riguarda la sua contrarietà al progetto di cabinovia che avrebbe dovuto collegare l’ospedale alla Statale 231.



Il sodalizio entra poi nel merito del progetto di bosco tartufigeno. "L’idea di piantare alberi micorizzati in una vasta area del nuovo ospedale Alba-Bra, realizzando così il maggiore impianto di tal genere (10-11 ettari) di tutto il Piemonte, è condivisibile da parte di Italia Nostra. Tuttavia questa associazione intende supportare tale proposta con proprie indicazioni. Il 'parco estensivo tartufaia', comprensivo all’interno di praticabili 'giardini terapeutici e aree verdi', non dovrebbe avere in prevalenza una funzione tartufigena, forse tale da limitare la scelta delle essenze vegetali da impiantare. Semmai le sue funzioni salienti dovrebbero essere la mitigazione visiva nel paesaggio della 'stridente', 'ingombrante' struttura del nosocomio e il sollievo salubre per i degenti".



In tal senso, l’associazione chiede quindi "che siano messi a dimora alberi d’alto fusto, rigorosamente di specie autoctone nelle Langhe. Pertanto, si ritiene non primaria la tartufaia, seppur realizzabile integrandola nell’ambito di una prevalente area boschiva che dovrebbe morfologicamente rifarsi sia all’assetto del suolo, sia al carattere vegetazionale dei boschi ancor esistenti nella Bassa Langa, tra la valle del Tanaro e le pendici collinari fra Verduno, Roddi, La Morra".



Inoltre, si chiude l’intervento firmato dal presidente Susenna, "considerando la fruibilità di quanto sarebbe attuato, si potrebbero indicare con apposita cartellonistica informativa le specie degli alberi piantati nella superficie destinata a tal fine".