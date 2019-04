Da Dubai alle Langhe per diventare Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba

All’indomani del Vinitaly, andato in scena a Verona dal 7 al 10 aprile scorsi, i Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba si riuniscono per il tradizionale Capitolo delle Gemme, il 286° nella storia dell’Ordine fondato nel 1967 e convocato per domenica 14 aprile, alle ore 11 al castello di Grinzane Cavour.



Un Capitolo per cui, tra i Postulanti, è atteso un folto gruppo di partecipanti in arrivo da Dubai, tra cui molti italiani, che riceveranno in Langa il collare dei Cavalieri.



"L’obiettivo è la nascita di una nuova delegazione dell’Ordine negli Emirati Arabi, assicurando anche in quell’importante zona del mondo la diffusione della conoscenza del nostro territorio, dei nostri prodotti e della nostra economia – spiega il gran maestro, Bianca Vetrino –. Dubai, con una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, è infatti uno dei 7 influenti Stati che si affacciano sul Golfo Persico, famoso per la sua architettura ultra moderna, in cui svetta per il lussuoso grattacielo Burj Khalifa che, con i suoi 163 piani, è il simbolo della città".



Ospite dei Cavalieri per la parte dedicata alla cultura sarà questa volta al castello di Grinzane Cavour la giornalista di origini umbre Michela Proietti, firma del "Corriere della Sera", specializzata principalmente in società, viaggi, cultura e lifestyle, già premiata come Amica dell’Ordine nel 2016 e protagonista domenica 14 aprile di un intervento dal titolo “Dallo scorzone al bianco: il percorso virtuoso dall’Umbria ad Alba di una giornalista appassionata di food e di Langhe”.



A seguire, sarà la volta della presentazione del libro scritto e pubblicato di recente dal Cavaliere Carlo Zarri “Da Sophia a Michelle”, che racconta incontri con personaggi celebri del mondo della politica, lo sport e la cultura, aneddoti e ancora ricette dedicate del famoso chef di Langa, sempre protagonista ai fornelli di eventi internazionali, dalle quattro ultime Olimpiadi all’Expo di Milano nel 2015.



Il 286° Capitolo sarà come detto anche l’occasione per dare corso a nuove investiture di Postulanti a Cavaliere. La cerimonia avrà inizio alle 10,30 nel cortile del castello con lo spettacolo di Sbandieratori e Musici di Alba.

Come da tradizione, ci sarà l’incontro del Consiglio Reggitore e, dopo l’intervento di Michela Proietti e la presentazione del libro di Zarri, la cerimonia di investitura. Il Capitolo si concluderà con il pranzo nella sala Cavour cucinata a quattro mani dagli chef stellati Marc Lanteri, padrone di casa, e Mariuccia Roggero del ristorante San Marco di Canelli, già Cavaliere dell’Ordine.



LA STORIA DELL’ORDINE

Il 22 febbraio 1967 in una piccola trattoria di Grinzane Cavour nasceva una confraternita enogastronomica denominata Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. Ventuno furono i fondatori, disinteressati e indipendenti: si diedero uno statuto nel quale, ancora oggi, si legge che «scopo dell’Ordine è difendere e diffondere ovunque la genuina gastronomia, i vini e gli altri prodotti meravigliosi ed inconfondibili della terra di Alba e delle Langhe». Oggi l’Ordine annovera Cavalieri in tutto il mondo.