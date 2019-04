Salita Bergoglio verso la definitiva riapertura a doppio senso, ma solo per le auto. Per i mezzi pesanti si tornerà all’antico

E’ attesa per i primi giorni della prossima settimana la fine dei lavori di asfaltatura in corso dallo scorso 27 marzo lungo la salita del Bergoglio, tra la rotatoria di collegamento con la Provinciale 661 e la Provinciale 7 e – nell’abitato di Roreto di Cherasco – la rotonda di innesto con la Statale 231.



Nei piani dei tecnici della Provincia la conclusione dell’intervento dovrebbe consentire di riaprire la strada in tempo utile per la sosta pasquale, ma anche per l’incontro che lo stesso ente ha convocato per la mattinata di giovedì 18 aprile presso la Sala Giolitti a Cuneo, dove il tema all’ordine del giorno della riunione convocata dal consigliere delegato alla viabilità Massimo Antoniotti sarà "Prossimi lavori stradali nell’Albese e Braidese".



Primo tra i punti inseriti nell’agenda dell’incontro sarà proprio il definitivo assetto del trafficato snodo, oggi percorribile da tutti i mezzi, ma solo in discesa, e che la fine lavori dovrebbe tornare alla situazione precedente all’importante intervento di sistemazione iniziato nell’autunno scorso: strada percorribile in entrambe le direzioni per le sole automobili, ma fruibile solo in discesa per i mezzi pesanti, obbligati invece – sulla direttrice Alba-Cuneo-Savigliano – a utilizzare il percorso definito dalla Strada Orti e poi da via Cuneo a Bra.



Così è previsto da anni sulla base di un accordo tra le Amministrazioni comunali di Bra e Cherasco, accordo che con tutta probabilità non verrà comunque rivista nemmeno col Bergoglio ampliato e sistemato.



"Parliamo di intese che non vengono ovviamente definite dai rispettivi Assessorati, ma ai massimi livelli delle Amministrazioni, che peraltro sono in fase di rinnovo – spiega al nostro giornale l’assessore braidese alla Viabilità Luciano Messa –. Ma certamente Bra tiene ai propri rapporti di buon vicinato e, altrettanto importante, non avrebbe particolari vantaggi da una sua rivisitazione, considerato che in quel caso i camion che oggi salgono da Strada Orti attraverserebbero l’abitato di Pollenzo, che è una nostra frazione. La vera priorità è e rimane quella di arrivare quanto prima al completamento dell’autostrada Asti-Cuneo, a questo dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, come peraltro stiamo già facendo da anni".



Oltre che del Bergoglio, all’incontro cuneese si parlerà della riapertura al traffico della Strada Provinciale 7 tra Roddi e Pollenzo, dopo la chiusura disposta nelle scorse settimane per la costruzione della rotatoria in corrispondenza della strada di accesso al nuovo ospedale.



Anche qui, dopo la chiusura totale delle scorse settimane, i mezzi pesanti sono tornati a transitare, ma solo in direzione Alba-Pollenzo, e l’ipotesi più probabile è che tale limite rimanga in vigore ancora per diverso tempo, fino a quando sulla collina ai piedi di Verduno proseguiranno i lavori per l’ultimazione del nosocomio.



Proseguendo si parlerà poi degli interventi da parte dell’Anas lungo la Statale 231 e della definizione di una nuova regolamentazione del traffico pesante sull’itinerario Fondovalle Tanaro-Barolo-Monforte-Monchiero, dopo la chiusura del cantiere lungo la Provinciale 58 nel tratto Novello-Fondovalle Tanaro.



Infine si affronterà il tema dell’autostrada Asti-Cuneo e delle collegate opere di completamento. Ma qui, a un mese esatto dal sopralluogo del premier Conte e del ministro Toninelli, l’impressione è che non ci sia particolare fretta di assumere provvedimenti urgenti.