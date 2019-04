Il candidato Giancarlo Panero: "La sicurezza di Verzuolo al centro dei nostri interventi. Ecco cosa abbiamo fatto in cinque anni"

Giancarlo Panero, sindaco uscente e nuovamente candidato alle prossime elezioni amministrative parla degli interventi fatti in questi cinque anni sul tema della sicurezza.



Si tratta di uno dei punti su cui l’attuale amministrazione ha concentrato la sua attenzione a partire dal 2014 e su cui si intende investire anche nell’ottica di realizzare la Verzuolo del 2025.



“In un periodo in cui molti comuni hanno dovuto affrontare la spending review (Solo a Verzuolo 596mila euro di tagli all’anno nel 2014-2018 ndr).” - ha spiegato l’attuale primo cittadino Panero – “Il nostro comune ha deciso di assumere un agente della Polizia Locale che si va ad aggiungere all’attuale squadra dei civich verzuolesi.”



“Abbiamo investito sulla sicurezza stradale con l’installazione di velobox.” – ha aggiunto – “Sono stati inoltre effettuati cospicui interventi sull’illuminazione pubblica.”



Sul tema illuminazione il candidato a sindaco Giancarlo Panero ha spiegato come sono stati investiti un milione di euro e recuperati 70mila euro che serviranno ad aumentare le zone coperte dalla luce nei nuovi punti critici.



"Tra i nostri punti in tema di sicurezza su cui abbiamo operato cospicuamente c'è l'attivazione della rete di video sorveglianza, sistema riattivato dal 2016 e incrementato sulla Sp 159, Sp 137 e la frazione Papò. Tutte camere dotate di 'Targa System'."



"Siamo intervenuti con sulla sicurezza nelle scuole" - ha spiegato - "1 milione 140mila euro sono stati destinati in questo senso. Sempre sulle scuole siamo intervenuti sull'efficientamento energetico e sull'attivazione della mensa per le scuole medie."



"In tema di sicurezza stradale da segnalare l'intervento sul sottopasso ferroviario di via Don Orione" - continua - "un'opera che Verzuolo attendeva da decenni e che consentirà a pedoni e ciclisti di raggiungere il cimitero e le frazioni di Falicetto e Papò. Per quanto riguarda il campo santo del capoluogo e di Falicetto si è decisa la costruzione dei marciapiedi dal sottopasso al cimitero e dalla rotatoria al cimitero di Falicetto. Il tutto in chiave ecologista: l'illuminazione del sottopasso, infatti, è intelligente perché si attiva solo quando viene attraversato. In quest'ottica abbiamo migliorato il collegamento ciclopedonale che da Verzuolo porta a Falicetto e a Villanovetta. Qui sono in corso i lavori per creare una passerella per il cimitero della frazione."



Gli interventi di messa in sicurezza passano anche da interventi di prevenzione sulla collina verzuolese: "Abbiamo operato per la messa a punto della zona collinare in via san Bernardo con cinque operai forestali impiegati. E' stata inoltre risistemata la vegetazione riparia anche dei bedali."



"In via Viassa abbiamo realizzato un muro di contenimento di tipo 'cellulare a gabbia' e dietro al castello siamo intervenuti per mettere mano allo smottamento." - conclude - "Tutte opere per mettere in sicurezza la cittadinanza con un atto preventivo in caso di abbondanti piogge."