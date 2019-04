Pasqua e Pasquetta a Bra: tre giorni slow, tra gusto e tradizione

Saranno tre giorni dedicati all’enogastronomia, al territorio e all’arte quelli in programma a Bra in occasione della Pasqua e della Pasquetta. Da sabato 20 a lunedì 22 aprile 2019 nella città slow per eccellenza torneranno, quali immancabili protagoniste, la Mostra dell’Artigianato, l’ultracentenaria Fiera mostra mercato del Bovino di razza piemontese e la Salsiccia di Bra, che sarà possibile trovare anche nel celebre panino a chilometro zero Mac ‘d Bra e nella grande grigliata mista di Pasquetta. E, ancora, fattoria degli animali, mostre e musei gratuiti, street food e prodotti tipici, ludobus, transumanza, Tre Lilu in concerto e raduno di mezzi d’epoca.

Ad aprire gli eventi della kermesse pasquale è la 19° Mostra dell’Artigianato artistico, di produzione e dei servizi, visitabile sabato (ore 14-20), domenica (ore 10-22) e lunedì (ore 9-20) negli spazi del Movicentro (piazza Caduti di Nassiriya) ad ingresso libero. L’inaugurazione è in programma sabato 20 aprile 2019 alle ore 17, alla presenza di due guest star d’eccezione: l’attore Daniel Mc Vicar, direttamente da Beautiful, e la modella e attrice Elisa Muriale. La rassegna, organizzata da Confartigianato Zona di Bra, per tre giorni porterà in scena il meglio delle eccellenze artigiane in provincia, tra dimostrazioni dal vivo, opere di alta pasticceria dei mastri cioccolatai, sfilate di moda, la mostra “Ingenium”, laboratori didattici sulle nuove tecnologie, intrattenimento musicale a cura del maestro Pino Colucci e sculture in legno realizzate dal vivo dall’artista della motosega BarbaBrisiu. Sarà presente anche una postazione di ANCoS (Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive) che, in collaborazione con ASD "Team Idea Bici" di Roreto di Cherasco, promuoverà la mobilità sostenibile attraverso moderne e-bike, a disposizione del pubblico per prove e test. Per tutta la giornata di domenica 21 sul piazzale davanti al Movicentro il Raduno straordinario dei Ludobus farà divertire grandi e piccini, mentre nel giorno di Pasquetta spazio al gusto, con le proposte dello street food e dei birrifici artigianali.

Domenica 21 aprile, come da tradizione, dalla Chiesa dei Battuti Bianchi partirà la processione pasquale (ore 17), che si snoderà nelle vie del centro. A Pasqua e Pasquetta musei civici aperti ad ingresso gratuito, con possibilità di visita alle mostre “Saluti da Bra. Cartoline storiche e immagini aree di una città di provincia” a Palazzo Traversa (via Parpera 4, domenica ore 15-18, lunedì ore 10-12.30 e 14.18-30), “Leonardo da Vinci. Il futuro arriva in orario, breve indagine su un ingegnere ante litteram” a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20, ore 10-12.30 e 14-18.30) e “Il corpo disegnato” nella Galleria Il Fondaco (via Cuneo 18, info e orari: www.ilfondaco.org, tel. 339.7889565).

Lunedì 22 aprile, giorno di Pasquetta, si entra nel vivo della festa: in una colorata piazza Giolitti, “quartier generale” di tanti eventi della kermesse, torna come da tradizione il mercato delle eccellenze gastronomiche, che si affianca a una rinnovata area dedicata al verde, alle attrezzature e all’arredamento da giardino, piante, fiori e piccole macchine agricole. Qui si svolge anche la 145° edizione della Fiera Zootecnica - Mostra del bovino di razza piemontese e, da mattino a sera, è a disposizione delle famiglie una simpatica Fattoria degli Animali, con tanti laboratori didattici per tutte le età. I più golosi non potranno farsi scappare l’occasione di assaggiare il celebre panino Mac ‘d Bra, di acquistare la salsiccia di Bra nelle macellerie cittadine (aperte in mattinata) o di assaggiarla nella gran grigliata mista di Pasquetta (dalle 12 alle 15 in via Montegrappa 21). Il menù prevede salsiccia di Bra, frittatina alle erbe, insalata russa, grigliata mista di carne con patate, dolce e acqua a 15 euro, con prenotazione obbligatoria allo 0172.430185. Sempre in piazza Giolitti, alle 17, gran debutto dello spettacolo “Abbassiamo i toni” dei Tre Lilu, ad ingresso libero.

Fin dalla mattinata raduno di vespe, ciclomotori, auto e trattori d’epoca in via Trento e Trieste, mentre nel pomeriggio, dalle ore 15, la transumanza percorre le vie del centro, simulando la migrazione del gregge verso l’alpeggio. Nel centro di Bra tradizionale mercato di Pasquetta (ore 8-19), divertimento e musica con il Gran Luna Park in piazza Spreitenbach, Mercato della Terra (in collaborazione con Coldiretti e Condotta Slow Food) in corso Garibaldi (ore 8-20), dove è presente anche il banco di beneficenza.

Prenotazioni, informazioni e programma dettagliato all’Ufficio turistico comunale (0172.430185), su turismoinbra.it e sui principali social network, cercando “ComuneBra”.