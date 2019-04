Nuova linfa per i libri di Bra, grazie all’iniziativa Bookcrossing

Dopo una giornata di lavoro, cosa c’è di meglio che fermarsi per un momento, leggere un libro per rilassarsi e ritrovare sé stessi? I libri sono ottimi partner di viaggio in qualsiasi circostanza della nostra vita e con loro è possibile scoprire innumerevoli mondi. Lo sapeva bene Giacomo Leopardi che affermava: “Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici”.

Ma lo sanno persino tutti coloro che dal 1996 ogni 23 aprile (quest’anno cadrà di martedì) festeggiano la Giornata mondiale del libro. E non a caso, negli ultimi anni, attorno a questo oggetto è nata una nuova proposta che mette al centro il valore del libro e della lettura: il Bookcrossing. Grazie ai libri possiamo vivere tutte le vite che vogliamo, sognare, riflettere, sorridere. Perché allora non dare anche ai nostri testi nuove opportunità?

È questo il concetto di fondo della proposta così spiegata dal personale della Biblioteca Civica G. Arpino di Bra: “All’interno delle iniziative che la Biblioteca conduce per farsi conoscere al di fuori dei propri spazi, rientra il Bookcrossing, conosciuto anche come “giralibro”. Questo progetto consiste nel lasciare un libro in alcuni punti designati della città e prenderne un altro in scambio: l’obiettivo è far circolare i libri che si vorrebbe far leggere agli altri e incuriosirsi con proposte di lettura in luoghi dove non sempre si immagina di trovare dei volumi. A Bra il servizio di Bookcrossing è legato a “Un libro al Bar”, nato nel 2010. In tale occasione, sono stati distribuiti ad ogni locale aderente, una trentina circa, uno stock di libri per iniziare lo scambio tra avventori, in collaborazione con Enrico Sunda e il gruppo FB Bookcrossing Bra. Col passare degli anni, sono sorti altri punti di scambio in Biblioteca - dedicati agli adulti, ai ragazzi e, presto, alla fascia Young Adult 12-20 anni -, nelle scuole, nei negozi, al Museo La Zizzola-Casa dei braidesi, al Pronto Soccorso e nei reparti dell’Ospedale Santo Spirito di Bra, tutti luoghi nei quali è piacevole ingannare il tempo con uno spunto di lettura. Il Bookcrossing si basa su tre semplici principi: è gratuito, è culturale ed è realizzato da e per le persone”.

Ognuno di noi potrà così avvicinarsi ad un’attività rilassante, ma culturalmente valida come la lettura. Perché leggere è un modo concreto di crescita interiore e ci permette di sviluppare la capacità di immaginazione e di pensiero. “I volumi che la Biblioteca Civica mette a disposizione per questa iniziativa - continua lo staff - provengono dalle numerose donazioni di cittadini e si tratta di volumi doppi già presenti in catalogo o volumi non strettamente pertinenti con le collezioni possedute; proprio in questo senso l’iniziativa vuole “liberare” i libri chiusi nelle soffitte o dimenticati nelle librerie di casa e dar loro una nuova possibilità per essere conosciuti e letti”. Perciò, la prossima volta che ci capita di adocchiare un fumetto, un libro d’avventura, il più inquietante degli horror o una dolcissima storia d’amore in un luogo inaspettato, non giudichiamolo dalla copertina, ma lasciamoci rapire, perché “Chi se ne ciba e se li mette in corpo, vive tra le nuvole”. Pirandello dixit.