Regionali, la sfida di Cirio su Torino parte delle periferie: "Apriremo in ogni quartiere un ufficio: la città non finisce in piazza Castello"

Una presentazione benedetta dalla presenza degli alleati di Fratelli d'Italia e della Lega - a prendere la parola dal palco prima di Cirio il portavoce regionale di FdI Fabrizio Comba e il consigliere comunale del Carroccio Fabrizio Ricca - in un luogo simbolico per gli azzurri. "Qui - ha ricordato l'europarlamentare albese- avevamo presentato nel 2009 la candidatura di Claudia Porchietto alla guida della Provincia di Torino."

Il congresso di Forza Italia questa mattina all'hotel NH di corso Vittorio ha segnato l'investitura ufficiale di Alberto Cirio a candidato presidente della Regione per il centrodestra. "Noi possiamo ambire - ha sottolineato il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo - al governo nelle singole realtà che vanno al voto, ma anche a quello della nostra regione." "La sfida - ha aggiunto - è alta ed impegnativa, non dobbiamo sottovalutarla: davanti a tante persone mi assumo la responsabilità di affermare che non potevamo avere candidato migliore di Alberto, che ha una solida preparazione politica e internazionale."

Il percorso che ha portato Cirio ad essere candidato come presidente non è stato né semplice, né scontato, come ha voluto lui ricordare in apertura. "Anche altri - ha detto - avrebbe potuto essere candidati al mio posto: era giusto anche ci fossero più nomi." "Oggi - ha aggiunto l'europarlamentare - il cerchio si è chiuso e non è stato facile anche nelle trattative a livello nazionale con gli alleati: voglio ringraziare per questo Paolo Zangrillo."

Cirio ha poi voluto ricordare le sue origini torinesi "con il papà alla Fiat e la mamma maestra, la casa in via Principe Tommaso e l'università quando andavo a fare lezioni nel cinema di via Po."