Fiere, mercatini, castelli aperti e attività culturali: tante proposte per trascorrere la domenica in provincia di Cuneo

Seconda domenica di aprile con tanti appuntamenti

Granda Fiere, mercatini e manifestazioni varie

Oggi prosegue a Lagnasco Fruttinfiore, manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale e alle ricchezze alimentari e culturali del territorio. Ci saranno i mercatini con prodotti tipici, i laboratori, il villaggio dei fiori, l’area dedicata alle mostre d’arte e le attività didattiche per tutti, anche per i più piccoli.

Organizzate anche molte attività collaterali con convegni, bancarelle ricche di curiosità e, per tutti gli appassionati, la XII edizione della Camminata tra i frutteti in fiore. Nelle diverse aree tematiche di Fruttinfiore, trovano spazio numerose attività dedicate ai più piccoli (e non solo!) per rendere speciale la visita a Lagnasco a tutta la famiglia. Per quanto riguarda il Castello, oltre alla novità di Fruttinfiore Aromatica, è possibile, come ogni anno, prenotare visite guidate. Orari: dom. 9-20 Info: tel. +39 0172 649 098 Info e programma: http://www.fruttinfiore.it

A Mondovì oggi seconda giornata per appuntamenti e iniziative della Fiera di Primavera che quest’anno compie sessant’anni e che continua un’antica tradizione che intendeva segnare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con una grande occasione di ritrovo, commercio e scambio.

Per l'inaugurazione, in cso di maltempo l’appuntamento è per le ore 10,30 all’interno del padiglione riscaldato in piazza Carlo Ferrero. Condizioni meteo permettendo, invece, ritrovo alle ore 10,00 davanti al Palazzo Comunale e sfilata per le vie del centro con l’accompagnamento della Banda musicale della Città. Il centro di Mondovì si trasformerà in vetrina a cielo aperto di prodotti per la casa, il giardino, l’orto, la tavola e la campagna. Tra le novità dell’anno, l’esposizione bovina “PrimaVera Piemontese” in piazza Carlo Ferrero dove sarà allestita anche la Fattoria Didattica.

Sempre in piazza Carlo Ferrero, una tensostruttura ospiterà appuntamenti culturali ed enogastronomici, aperitivi ed incontri di approfondimento dedicati al cibo, alla salute e ai prodotti locali di qualità. Ospite d'onore della Fiera sarà il Pala Clima del Parco Naturale delle Alpi Marittime. Un grande “igloo” realizzato nell’ambito del progetto CClimaTT (Cambiamenti Climatici nel Territorio Transfrontaliero), la cui struttura - che ha un raggio di circa dieci metri – consuma la stessa energia di una lampadina da 180 watt. All'interno dell'innovativa struttura del Palaclima in Piazzetta Levi, si svolge la due giorni "Sui sentieri del cambiamento"', con laboratori, presentazioni e interviste tra clima, natura e ambiente, con apposite digressioni sull'attività all’aria aperta, le notizie false e la comunicazione giornalistica in materia di clima. Orari: 9.00 - 19.00 , www.comune.mondovi.cn.it

A Piozzo si conclude la manifestazione 'Di Fiore in Zucca', un giorno di festa primaverile in piazza, mercato dei fiori e degli ortaggi, grande scambio di semi, idee verdi e personaggi in visita nel paese delle zucche. Oggi, domenica 14 aprile, dalle 9,30 alle 18 in piazza V luglio 1944 il grande scambio dei semi: la Pro Loco di Piozzo mette a disposizione degli abitanti e dei visitatori i semi di alcune delle oltre 550 varietà di zucche coltivate per la Fiera della Zucca che si terrà ad ottobre. Dalle 9,30 alle 18 piazza V luglio 1944 ci sarà il mercatino verde di piante, fiori, sementi, ortaggi, attrezzature per il giardinaggio, alimenti provenienti dalle piante, piccolo artigianato Alle ore 12,00 ci sarà l’aperitivo e dalle 12,30 alle 14,30 il pranzo della domenica. I ristoranti e i locali di Piozzo offrono uno speciale menù primaverile in occasione della manifestazione Di fiore in zucca. Nel corso della giornata mostre, presentazioni di libri, visite guidate ai monumenti di Piozzo e incontro con il maestro giardiniere Carlo Pagani. Laboratori pasquali per i bambini tutto il giorno: collane e gioiellini con i semi di zucca e fagiolo colorati, disegni e ritaglio di colombe, semine e trapianti, realizzazione di coccinelle-nido, coniglietti di legno con il mastro geppetto Paolo Parlamento. Giochi e attività a partire dai 3 anni. Alle ore 16,30 merenda primaverile "Piccoli chef". Info: tel. +39 349 2798 710 mail e web: info@prolocopiozzo.it - www.prolocopiozzo.it

Oggi a Caraglio, in Via Roma, Piazza Cavour e Piazza Don Ramazzina si svolgerà la Fiera di Primavera, manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici, a tutte le attività del nostro territorio organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Comune di Caraglio. L’evento prevede l'esposizione dei prodotti alimentari del territorio, l'artigianato e l'hobbistica. La fiera si svilupperà per l’asse di Via Roma a partire dalle 9. ANNULLATA PER MALTEMPO LA "SAGRA DELLA POLENTA BASTARDA".

Prosegue oggi a Fossano la manifestazione Sicilia Viva in Festa - Grande mercato di prodotti tipici siciliani che porta nelle piazze italiane tutto il sapore, il folklore ed il calore della bellissima terra siciliana, al fine di proporre un interscambio culturale, turistico e commerciale tra le genti del nord e quelle della Sicilia. Appuntamento dalle ore 9.00 alle 20.00, in piazza Manfredi e via Garibaldi.Una grande opportunità per conoscere e acquistare prodotti tipici originali e di qualità, in un'esplosione di allegria, gusto e divertimento. I visitatori potranno degustare e acquistare il meglio della ricca tradizione gastronomica siciliana ed assistere a spettacoli itineranti con musiche e balli della tradizione musicale siciliana. Si ricorda che tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Per informazioni: Segreteria organizzativa associazione Sicilia Viva in Festa - Cinzia Miraglio, tel. +39 335 619 6576.

Primo appuntamento oggi con gli Storici Grandi Mercati di Cherasco: Antiquariato e Collezionismo. Giunto alla sua 104° edizione, il mercato dell'antiquariato invaderà il centro storico con centinaia di bancarelle dedicate al tempo che fu. Si troveranno oggetti di tutti i tipi, dal mobile ai libri, dai tessuti agli utensili da lavoro, passando per libri, dischi, giocattoli e tanto altro ancora. Sin dalle prime ore del mattino piazze e vie del centro, tra gli antichi palazzi storici, vedranno gli espositori proporre la loro pregiata merce. L'alta qualità della merce selezionata e la completa pedonalizzazione del centro storico, che permette ai visitatori di girare in libertà e sicurezza tra le bancarelle, caratterizza questo mercato che può essere anche occasione per un giro più ampio nella città, degustando le eccellenze enogastronomiche del territorio, visitando i musei e le chiese, passeggiando lungo i bastioni; tutto il centro storico sarà interdetto al traffico veicolare. Comodi e ampi parcheggi gratuiti sono a disposizione a pochi passi dalle bancarelle. È fruibile anche un'ampia area camper attrezzata. Info: tel. 0172427050 www.comune.cherasco.cn.it turistico@comune.cherasco.cn.it

Ad Alba oggi è previsto il Mercato della Terra In piazza Pertinace con vendita diretta dei prodotti della terra freschi e trasformati dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Info: mercatoterra.alba@libero.it

Castelli e luoghi storici aperti

Oggi appuntamento con le speciali aperture straordinarie del primo piano del complesso abbaziale di Staffarda, a Revello. Ogni seconda domenica del mese verranno eccezionalmente aperti al pubblico alcuni locali al piano superiore dell’Abbazia, normalmente chiusi, mostrandosi nel loro fascino incontaminato. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria. Visita guidata alle 11.00 di circa 1h20’.

Le guide dialogART accompagneranno gli ospiti in una speciale visita dell’Abbazia, raccontando la storia e gli aneddoti che caratterizzano il luogo: la spiritualità e la quiete del chiostro, l’asimmetria della chiesa, gli antichi dormitori, le trasformazioni strutturali e i molteplici usi degli spazi fatti nei secoli. Tra i banchi della vecchia scuola, le storie dei bambini di un tempo, delle maestre che qui hanno insegnato, del periodo delle grandi guerre, della vita contadina del borgo, della Staffarda di un tempo.Costi: intero euro 8.50; Possessori Abbonamento Musei euro 5,00;Ragazzi 6- 12 anni euro 3,00; Gratuito bambini fino 6 anni. Info e prenotazioni: tel. +39 0175 273 215Email e web. staffarda@libero.it - www.ordinemauriziano.it

A Manta oggi prende avvio la nuova edizione di «Avventure in Castello», l’appuntamento dedicato ai più piccoli organizzato dal Fai con ritrovo dalle 14 alle 18. Attraverso il gioco, le fiabe e colorati travestimenti, i bambini potranno venire a conoscenza della storia del maniero, un modo divertente per apprendere, tra una fiaba e l’altra, la storia del castello. I bambini incontreranno i personaggi fiabeschi e, dialogando con loro, si lasceranno conquistare. Visite guidate alle 15.00, 16.00 e 17.00. Biglietti: Adulti: euro 10,00; Ragazzi (6-18 anni): euro 6,00; Iscritti FAI e residenti: euro 6,00. Info: tel. 0175.87822 - faimanta@fondoambiente.it.

Anche i Castelli di Lagnasco, esempio di architettura tardo medievale e rinascimentale recentemente parzialmente ristrutturata, torneranno ad accogliere i visitatori: apertura anche per oggi, con le visite guidate insieme agli esperti, che dalle 10.30 alle 18, con partenza prevista ogni ora, faranno scoprire a tutti i partecipanti, i segreti e le bellezze del complesso architettonico lagnaschese: la biglietteria per la prenotazione dei posti sarà allestita nell’ingresso del cortile dei Castelli. Info: info@castellidilagnasco.it http://www.castellidilagnasco.it/

Prima apertura annuale, oggi, domenica 14 aprile, dell’antico cenobio femminile dei benedettini cistercensi in frazione Monastero a Dronero a cura dei Volontari per l’Arte locali. Il complesso architettonico dell’ex monastero cistercense fu fondato dai Marchesi di Busca ed ospitò una comunità monastica femminile dal 1125 al 1592; venne soppresso nel 1511 da papa Giulio II con l’istituzione della Diocesi di Saluzzo e definitivamente chiuso nel 1592. Oggi é sede della parrocchia di Sant’Antonio. Le visite guidate a cura dei Volontari per l’arte si terranno dalle 14,30 alle 18. Si potrà visitare quanto recuperato della struttura natia, in particolare il chiostro quadrangolare con pilastri ottagonali in cotto di forma quattrocentesca, oltre alle cellette delle monache, la casa vescovile e gli ambienti della vecchia stalla, adibita ora a sala polivalente dedicata alla memoria di don Alessandro Marino.

Concerti, spettacoli teatrali ed eventi culturali

Oggi ci sarà la prima 'Maratona dei Pianisti' in valle Stura, manifestazione ideata dalla maestra Domenica Guglielmo con il supporto dell'associazione Yepp Valle Stura, che prevede tre concerti di pianoforte verticale, ognuno accompagnato da un momento conviviale che prevede un aperitivo collettivo presso l'Hotel Roburent di Bersezio (h 11-12,45), un assaggio di gelato alla Confraternità - Crusà - di Aisone (h 15-16,30) e una merenda alla sala Tiboldo della Gramigna di Gaiola (h17,45-19,15). Tutti i concerti sono ad ingresso libero. Info: domenica_guglielmo@libero.it.

Questa domenica sarà l’ultima giornata di Bacco & Orfeo: alle 11 nella chiesa di San Giuseppe ad Alba, “Carnet de voyage” sarà il concerto della tedesca Felicitas Stephan al violoncello e Cecilia Novarino al pianoforte sulle musiche di Martinu, De Falla, Bloch, Boulanger e Rachmaninov. Nel pomeriggio, alle 16.30 nel coro della chiesa di Santa Chiara a Bra, è previsto il concerto “Una chitarra verso l’Olimpo” con Vojin Kocic, vincitore del concorso internazionale Michele Pittaluga nel 2018, che presenterà brani di Barrios, Antonio Josè, Albeniz e Regondi. Al termine di ogni concerto, della durata di 50 minuti circa, sarà offerto un calice di vino: un’occasione conviviale d’incontro tra artisti e pubblico, per conoscersi e condividere il piacere dell’arte. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro; ingresso gratuito per i minori di 10 anni.

Oggi, domenica 14 aprile, l’artista Federigo Sclopis (Torino, 1929 - 1996), avrebbe compiuto novant’anni. Per celebrarne il ricordo, la Fondazione Filatoio Rosso di Caraglio inaugurerà, alle ore 17, una mostra in suo onore intitolata “Amarcord Piemontese: emozioni e incantesimi nell’opera di Federigo Sclopis”. In esposizione si potranno ammirare una sessantina di opere inedite, offerte in comodato al Filatoio da parte di Marie Josée Sclopis Todescato, moglie dell’artista torinese. La rassegna caragliese sarà inaugurata dal critico d’arte Vittorio Sgarbi. Il percorso espositivo intende ripercorrere la poetica dell’artista torinese, autodidatta, la cui nobile famiglia diede i natali a figure di spicco come il disegnatore e incisore all’acquaforte, Ignazio Sclopis del Borgo (1727 - 1793), vedutista topografo del re Vittorio Amedeo III. Info@fondazionefilatoio.it tel. 0171/610258 http://www.filatoiocaraglio.it

Iniziative solidali

In piazza San Martino a Vezza d’Alba oggi sarà allestito un gazebo dove saranno distribuite le ultime Uova di Pasqua rimaste dell’Ail. Con il contributo minimo di 12 euro, potrete fare una bella sorpresa a tutti i bambini e aiutare l'Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e Mieloma, che si occupa della ricerca contro queste gravi patologie, ma allo stesso tempo fornisce tutta una serie di servizi alle famiglie dei malati, quali la collaborazione al servizio di cure domiciliari, la realizzazione di case alloggio nei pressi dei centri di terapia e la realizzazione di sale gioco e scuole in ospedale. I volontari saranno quindi presenti, questa mattina dalle 9 alle 12 in piazza San Martino a Vezza (capoluogo).

Dogliani e Croce Verde Saluzzo aderiscono alla campagna Fiori d’azzurro e i fondi raccolti verranno devoluti all’intervento in difesa dei bambini vittime anche di bullismo e cyber-bullismo. La campagna nazionale di Telefono Azzurro si svolgerà anche oggi in oltre 1.600 piazze italiane. Le associazioni Anpas Volontari del Soccorso di Dogliani e Croce Verde Saluzzo aderiscono alla campagna Fiori d’azzurro, l’iniziativa di Telefono Azzurro a sostegno dei bambini e adolescenti maltrattati e volta a contrastare ogni forma di abuso. I Volontari del Soccorso di Dogliani oggi saranno in piazza Umberto I a Dogliani, mentre i volontari della Croce Verde Saluzzo, saranno presenti in corso Italia a Saluzzo per fornire informazioni utili e per distribuire, a fronte di un’offerta, i fiori. I fondi raccolti verranno devoluti all’intervento in difesa dei bambini vittime anche di bullismo e cyber-bullismo.