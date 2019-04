Nutella Biscuits, ci siamo: Ferrero si prepara al "più importante lancio degli ultimi dieci anni"

Gli esperti di marketing e pubblicità riuniti a Milano ne parlano già come "il più importante lancio degli ultimi dieci anni". Protagonista è Ferrero, che ieri, lunedì 15 aprile, nella stessa giornata è stata tra gli ospiti d’onore non soltanto alla presentazione del "Randstad Employer Brand 2019", indagine sulle aziende più attrattive del Paese (ne abbiamo dato conto QUI), ma anche del consueto appuntamento con i "Reputation Award", la cerimonia che accompagna la pubblicazione dell'annuale "Italy RepTrak", studio col quale l’autorevole Reputation Institute – leader mondiale nella misurazione e gestione della cosiddetta "corporate reputation" – mette in fila le aziende italiane dotate del miglior valore in termini di immagine e considerazione da parte dei consumatori.



Una classifica che per lunghi anni ha consacrato la multinazionale albese in cima ai propri vertici e che stavolta – e questa in qualche modo è già una notizia – la vede fare un piccolo passo indietro, facendo registrare un avvicendamento nelle prime due posizioni.

Lo studio vede infatti l’industria albese (attestata a 81,43 punti) cedere la propria vetta a un marchio dal blasone internazionale come Ferrari (82,32), mentre terzo con 80,05 punti si piazza quel Bmw Group già secondo nella classifica Ramstad e nuovo ingresso su questo particolare podio grazie alle 13 posizioni guadagnate rispetto allo scorso anno.

Dalla 4ª alla 10ª posizione si susseguono poi Lego (79,52), Samsung (79,51), Rolex (dal 21° al 6° posto con 79,42 punti), The Walt Disney Company (a 79,33 punti, era terza lo scorso anno), la torinese Lavazza (78,96), Canon (78,95) e Bosch (dal 30° al 10° gradino con 78,81 punti).



Fuori dalla top ten le aziende che scalano la guaduatoria con maggiore decisione sono Salvatore Ferragamo (dalla 25ª all’11ª piazza), Nintendo (dalla 58ª alla 16ª) e Netflix, che guadagna 24 posizioni e si piazza 18ª. Compiono invece decisi passi indietro i grandi nomi del web, da Amazon (-5 posizioni, dall’8° al 14° posto) a Google (-8, dall’11° al 19°) e a Facebook, che rimane ben staccato, scendendo dal 144° al 147° posto. In fondo alla classifica Ferrovie dello Stato (148ª), Autostrade (149ª) e Monte dei Paschi di Siena (150ª).



Ma se ritrovare il gruppo di Alba comunque in cima alle classifiche che certificano le eccellenze industriali del Bel Paese non è una novità, un certo interesse ha invece suscitato l’intervento col quale, nel corso dello stesso convegno milanese, il presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia, Alessandro d’Este, ha confermato il maggio alle porte come il mese nel quale dallo stabilimento di Balvano, in Basilicata, usciranno le prime confezioni – per ora dirette al mercato francese – degli attesi "Nutella Biscuits".



Un prodotto annunciato da tempo come una delle più importanti novità della casa degli ultimi anni, e un fatto – la loro commercializzazione – che di fatto segna l’ingresso di Ferrero in quel settore cui Alba guarda da tempo non solo in Europa, ma anche con riferimento alle proprie strategie globali. Un intendimento peraltro certificato dalle mosse che il gruppo della Nutella va operando sugli importanti mercati degli Usa (con la recentissima acquisizione degli snack ex Kellogg’s), e dell’Australia, dove è in corso la trattativa per portare sotto l’ombrello albese Arnott’s, produttore leader in quel continente.



Il lancio sarà accompagnato da una campagna posizionata sui valori del gusto e dell’attenzione alla salute, supportata da un importante investimento pubblicitario, ha spiegato d’Este a un’interessata platea di esperti della comunicazione (i Reputation Award sono realizzati in collaborazione con Borsa Italiana e il patrocinio di Università Iulm e della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana). E dopo la Francia si proseguirà con l’Italia e il resto dell’Europa.