Alla sagra del Fritto Misto di Torre San Giorgio arrivano "Gli autogol"

Saranno gli Autogol i grandi ospiti della Sagra del Fritto misto: l’edizione 2019 conferma il suo evento di punta dedicato ai giovani, IninTorrettamente, alzando ancora di più l’asticella dello spettacolo e portando a Torre San Giorgio il trio di Radio 105, che ha costruito sul web la propria fortuna con imitazioni e parodie legate al mondo del calcio. Oggi contano oltre 2 milioni di fan su Facebook e 2,3 milioni di follower su Instagram.



Sabato 27 apriranno il Movin' On Tour di Andrea Caponnetto, circuito di appuntamenti pieni di allegria e musica che lo speaker saluzzese presenta in tutto il Piemonte e da quest'anno, anche in Liguria e Lombardia.



I festeggiamenti coordinati dal Comitato, in collaborazione con il Gruppo Giovani, saranno ospitati nel nuovo Palatorre, che verrà inaugurato ufficialmente martedì. Gli autogol saranno accompagnati dal loro dj di fiducia, con il quale propongono uno spettacolo a metà tra la disco e il cabaret, riproponendo i loro personaggi più nati più noti abbinandoli alle grandi hit del momento.



La serata giovani avrà un meno speciale: fritto misto al cartoccio, da consumare stile finger-food per tutta la serata e altre delizie accompagnate da fiumi di birra e cocktail preparati da professionisti del settore. La sera sarà proiettata su maxi-schermo la partita di calcio Juventus-Inter e a seguire saliranno sul palco Gli Autogol. Ad accompagnare l'evento Alby Esse e Don Calo in consolle. Apertura di serata dedicata ai più piccoli e alle famiglie.



IL PROGRAMMA



Dopo l'inaugurazione del Palatorre, prevista alle 19 di martedì 23, i festeggiamenti si aprono mercoledì 24 aprile con la serata inaugurale della quindicesima Sagra del fritto misto, con catering del Cabaret sull’Aia. Verrà presentata una speciale selezione di vini Dolcetto a cura dell’istituto alberghiero di Barge. Seguirà serata danzante con l'orchestra Enzo e Massimo. Giovedì 25 aprile mercatino per le vie del paese, Fitwalking trai i boschi e le cascine e raduno delle vespe. A pranzo menu self-service con possibilità di scegliere diverse versioni di fritto misto. Durante la giornata estrazione della lotteria pro asilo.



venerdì 26 aprile cena con antipasti, lasagne e fritto a scelta e dalle 21,30 serata musicale con Piero Vallero.



Sabato sarà la serata giovani avrà un meno speciale: fritto misto al cartoccio, da consumare stile finger-food per tutta la serata e altre delizie accompagnate da fiumi di birra e cocktail preparati da professionisti del settore.



IL NUOVO PALATORRE



Il sindaco Mario Monge: «Con questa edizione si chiude il mio terzo e ultimo mandato. La sagra è cambiata e si è evoluta tanto in questi anni, cercando di seguire anche i mutamenti delle abitudini delle persone. Poterla celebrare all’interno del nuovo Palatorre, ultima delle opere che la nostra amministrazione è riuscita a realizzare, è per me un motivo di grande soddisfazione».



CHI SONO GLI AUTOGOL



Il trio comico composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci, e Alessandro Trolli, detto “Rollo”, nasce sui banchi di scuola: fondano nel 2006 un gruppo comico teatrale, con il quale girano i teatri di Pavia e provincia presentando i loro spettacoli. Dopo la prima esperienza in una radio locale, sbarcano sul web creando un canale Youtube, che permette al trio di farsi conoscere ad un pubblico molto ampio.

Dopo diverse apparizioni in radio e tv nazionali, approdano in pianta stabile in tv con un programma tutto loro, “Flop Calcio”, in onda sulle emittenti TopCalcio24 e Antenna3. Da Giugno 2014 hanno uno spazio fisso su Radio 105; quindi iniziano le collaborazioni con Gazzetta Tv. La ribalta televisiva arriva con “Tiki Taka” su Mediaset e poi con la domenica sportiva Su Rai due. Hanno vinto nel 2016 il premio "Leggio d'Oro", l'oscar italiano del doppiaggio, e gli Web Show Awards e le "Cuffie d'Oro" come miglior trasmissione sportiva d'Italia.