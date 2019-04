Montà, Valentina Casetta in lizza nella contesa per il Municipio

Ventotto anni, nata a Carmagnola e residente a Montà, consigliera d'opposizione uscente, Valentina Casetta si candida a sindaco del centro roerino con una lista civica formata da persone "professionalmente competenti e provenienti da vari ambiti del tessuto associativo del paese, insieme ad artigiani, commercianti e a qualche figura giovane".



"Vogliamo riprovare anche questa volta – spiega –. Il tempo che metto a disposizione e la volontà non mi mancano e intendo fare tutto ciò che può essere utile per questa causa. Riconosco che sarà un percorso difficile, serio e impegnativo, ma posso contare sul valido supporto delle persone che mi accompagnano in questa avventura, forti di competenze in diversi settori. Inoltre ritengo sia il momento giusto per provare a dare un cambio di marcia al paese, che da tempo sembra un po' dormiente. Dopo anni di vecchia amministrazione, vogliamo provare con persone nuove a mettere in campo qualcosa di fresco e innovativo".



Consigliera di opposizione dal 2014 al 2019 nel gruppo Per Montà, da una quindicina di anni Valentina Casetta è attiva nella Pro loco della frazione San Rocco. In precedenza aveva fatto parte per 13 anni del gruppo di pallavolo della Polisportiva Montatese.



"Tra gli obiettivi della mia lista – continua – c’è la volontà di dare ossigeno e vita ad altre attività commerciali al momento inesistenti attraverso agevolazioni sui tributi, prendendo spunto anche da altre realtà più o meno piccole. Coi mezzi che abbiamo a disposizione è nostra intenzione cercare di dare una mano in più agli imprenditori sia per mantenere le proprie attività sul territorio, sia per aprirne di nuove. Pensiamo ad aiuti anche nel settore degli artigiani e per le attività delle realtà associative montatesi, soprattutto perché a fine 2020 in paese avremo il Museo del Tartufo, un'opportunità che va assolutamente colta per tutti: commercianti e residenti. Inoltre è importante per noi dare attenzione anche a cose solo apparentemente piccole, come il decoro urbano e la pulizia del paese, la videosorveglianza e la sua sicurezza".