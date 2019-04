"Una foto per ricordarci": in una mostra per immagini i sessant'anni di presenza salesiana ai piedi della Zizzola

Fervono i preparativi per dare vita al racconto dei primi 60 anni di presenza salesiana a Bra. Lunedì 29 aprile alle ore 18.30 saranno i locali dell’ex OK Market di via Piumati ad aprire le porte per l’inaugurazione dei lavori.



"La mostra dinamica di via Piumati, a pochi passi dalla Casa Salesiana di viale Rimembranze 19, sarà una fucina per raccogliere reperti, testimonianze, curiosità, che daranno vita a una casa comune che contenga i tanti insegnamenti di don Bosco – anticipano gli organizzatori –. Metteremo assieme i ricordi condividendoli dal 29 aprile al 31 gennaio 2020. Ne scaturirà una pubblicazione e un video che lasceranno traccia di questi epici anni di formazione scolastica e umana".



Saranno 300 le scatole, che posizionate in apposti scaffali presso la mostra di via Piumati, conterranno le testimonianze delle singole classi dal 1959 differenziati in 3 media, 2ª Cfp, 3 Cfp, 5 Iti, corsi speciali.



“Ai nostri ex allievi – commenta don Vincenzo Trotta, direttore della Casa Salesiana di Bra – chiediamo di farci avere il materiale che ancora conservano. Sarà una partecipazione in itinere. Gli ex allievi, oltre 6.000, potranno frequentare il locale in maniera informale curiosando nella scatola della propria classe e portando materiale (foto, scritti, quaderni…) da lasciare in uso a ricordo degli anni di studio trascorsi ai Salesiani di Bra".



Pubblichiamo una foto di gruppo dell’anno 1967/68. Il cortile, caratteristica ancora oggi che distingue le scuole salesiane, era il luogo informale. Nella foto si riconoscono molti salesiani, il direttore don Colombo, il maestro Umberto Balzano, al centro in mezzo ai ragazzi, il signor Riccardo Mano, e al fondo don Livio Greppi, entrambe ancora in servizio presso la Casa Salesiana di Bra.

Chi si riconoscesse nelle foto e volesse condividere con gli organizzatori dei festeggiamenti le informazioni di quegli anni può scrivere alla mail salesianibra60anni@gmail.com.