Olindo Cervella augura buona Pasqua agli albesi e ricorda gli appuntamenti elettorali fino al 1° maggio

“La Pasqua è, per me, un momento di viva spiritualità, da vivere in rispettoso silenzio e raccoglimento”, dichiara Olindo Cervella. “Pertanto, dopo 45 giorni di intensa campagna elettorale, durante i quali ho partecipato a 14 bellissimi incontri con gli abitanti dei quartieri (l’ultimo ieri sera, 17 aprile con gli abitanti del Vivaro), a una decina di riunioni con associazioni di categoria e gruppi di interesse e a non so più quanti gazebo nei mercati e a tre convegni, sospenderemo per alcuni giorni gli incontri pubblici”. Cervella conclude: “A tutti i cittadini di Alba vorrei giungessero i miei più sinceri auguri di una Pasqua lieta e serena”.



Gli appuntamenti tra la gente riprenderanno il 25 aprile, quando Cervella parteciperà alle manifestazioni organizzate in occasione della festa della Liberazione e per l’inaugurazione di Vinum.



Il 1° maggio, in H-Zone ci sarà un concerto per i ragazzi di Alba, organizzato dai giovani che appartengono alle liste che sostengono Olindo Cervella. "Alba balla il 1° maggio" prenderà il via alle 19; sul palco, live Endless Fall e Astor Novas e poi Tuttafuffa dj…e per mangiare bene davvero ci sarà il food truck Coj Colomba.