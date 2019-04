Bra, in biblioteca uno spazio per i lettori dai 12 ai 20 anni: l’illustratore Silvio Arlenghi ospite al taglio del nastro

E’ stata inaugurata ieri, giovedì 18 aprile, la nuova sezione “Young Adult” della Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Nella sala dedicata agli adulti al primo piano della struttura, trova spazio una sezione di catalogo dedicata ai lettori di età compresa tra i 12 e i 20 anni.



Alla presentazione dell’iniziativa ha partecipato come ospite il braidese Silvio Arlenghi, fumettista e illustratore, già animatore della serie tv “La Pimpa” e di personaggi della Walt Disney, che ha raccontato ai ragazzi come è riuscito a trasformare il suo “talento” in un lavoro.



In risposta anche agli attuali parametri di catalogazione dei testi di letteratura per ragazzi, la nuova sezione, nata grazie a un lavoro che ha coinvolto proprio un gruppo di giovani lettori, propone volumi di narrativa, fantasy, best seller, graphic novel e fumetti destinati a questa specifica fascia d’età di transizione tra l’infanzia e l’età adulta.



Il progetto prevede anche nei prossimi mesi iniziative e attività in biblioteca rivolte alla fascia dei teenager per coltivare l’amore per i libri e la lettura in un contesto di creatività, partecipazione e socializzazione.



I giovani lettori sono invitati anche a segnalare e proporre temi e titoli con cui arricchire il catalogo. Per maggiori informazioni è possibile contattare la biblioteca civica braidese al numero 0172.413049 o all’indirizzo mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.