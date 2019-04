Elezioni regionali, Guido Tealdi: "Mi candido per ridare voce al territorio"

CHI È GUIDO TEALDI - 61 anni, sposato, padre di due figli e orgogliosamente nonno di Michele, Tealdi è agente di commercio: "Sono nato e vivo da sempre in frazione - precisa -. Le mie radici affiorano dall'humus del mondo rurale e per questo conosco bene le esigenze di questa realtà, spesso dimenticata da Torino, che non valorizza adeguatamente un settore, quello agricolo, da sempre prioritario per la nostra regione". Tealdi è impegnato da sempre nell'associazionismo, in particolare quello sportivo, essendo stato a lungo presidente di una società di pallone elastico, sport della tradizione e della cultura piemontese. Già vicesindaco e assessore a Mondovì, dove attualmente, come asserito in premessa, è anche consigliere comunale, Tealdi è persona molto conosciuta nel comprensorio monregalese e non solo: "Gli anni da amministratore - spiega - mi hanno fatto comprendere quanto sia importante, tanto più nell'attuale congiuntura, una profonda sinergia e un grande gioco di squadra del territorio".