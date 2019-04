Dalla "Passeggiata resistente" al raduno partigiano di Valdivilla: così l’Albese si prepara a celebrare la Liberazione

Si rinnova l’atteso appuntamento con Resistenze. L’Assessorato alla Cultura del Comune di Alba, in collaborazione con il Centro Studi di Letteratura, Storia, Arte e Cultura "Beppe Fenoglio" e le associazioni del territorio, propone incontri e momenti celebrativi per rinnovare il racconto di una pagina fondamentale della storia italiana.



Il momento più toccante sarà il 25 aprile, “Festa della Liberazione”, con iniziative che si snoderanno per l’intera giornata tra Alba, Serralunga d’Alba, Santo Stefano Belbo e Treiso.

Come tradizione, nei successivi appuntamenti saranno presenti molti riferimenti allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio, ma non mancheranno iniziative per le scuole, spettacoli teatrali e camminate per riflettere e ricordare.



Alcuni appuntamenti hanno già anticipato il programma di “Resistenze” riscuotendo interesse e partecipazione: il 5 aprile, alla libreria La Torre, si è tenuta la presentazione del libro “Gianni Oliva – La grande storia della Resistenza 1943-1948” a cura della Libreria La Torre e in collaborazione con l'Anpi sezione di Alba. Gianni Oliva ha inoltre dialogato con gli studenti del Liceo Scientifico “L. Cocito” mercoledì 10 aprile, con il coordinamento dell'Anpi sezione di Alba. Il 9 aprile, alle 21, la sala Riolfo ha ospitato Taty Almeida, membro delle Madres de Plaza de Mayo di Buenos Aires. A cura dell'Assessorato alla Cultura e dell'Ufficio per la Pace del Comune di Alba.



Resistenze fa parte del contenitore “La Primavera di Alba”. Tutte le iniziative sono pubblicate sul sito del Comune di Alba e sulla pagina Facebook Alba Cultura ed Eventi.



Di seguito le iniziative in programma:



Giovedì 25 aprile

Ore 9

Chiesa di San Domenico, Alba

FESTA DELLA LIBERAZIONE E DELLA LIBERTÀ

Santa messa celebrata dal Vescovo di Alba S.E. Mons. Marco Brunetti in suffragio dei caduti di tutte le guerre e in ricordo dei Giusti che hanno protetto i perseguitati.

Al termine della cerimonia,verrà deposta una corona di alloro al Monumento dei Martiri per la Libertà.

A cura di Associazione Beato Padre Girotti, Centro Culturale San Giuseppe, Famija Albèisa e Capitolo dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo



Ore 10

Fondazione Mirafiore – Via Alba 15, Serralunga d'Alba

PASSEGGIATA RESISTENTE NEL BOSCO DEI PENSIERI

www.fondazionemirafiore.it



Ore 11

Frazione Valdivilla – Santo Stefano Belbo

FESTA DELLA LIBERAZIONE-RADUNO PARTIGIANO

Annuale ritrovo e commemorazione a Valdivilla per ricordare la II Divisione Langhe

Info: info@centrostudibeppefenoglio.it

A cura di: I Partigiani della II Divisione Langhe, Anpi sezione di Alba, Centro studi Beppe Fenoglio

anpi.sezionedialba@gmail.com



Ore 20

Treiso

FIACCOLATA AL PILONE VOTIVO DEI CANTA

Si rinnova l’appuntamento a Treiso. Ritrovo in piazza alle ore 19.30 e partenza in fiaccolata alle ore 20.00, tutti verso il Pilone votivo, che ricorda il sacrificio dei fratelli Ambrogio simbolo dei partigiani delle Langhe caduti per la Libertà, dove si arriva alle ore 20.30

Info: info@centrostudibeppefenoglio.it – anpi.sezionedialba@gmail.com



Sabato 27 aprile

Ore 16

Sala della Resistenza, Palazzo Comunale, Alba

NEL SEGNO DI FENOGLIO

Incontro con l'autore Angelo Bendotti, presidente dell'Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea

A cura del Centro Studi Beppe Fenoglio

Info: info@centrostudibeppefenoglio.it.



Lunedì 29 aprile

Ore 10

Sala Ordet, Piazza Cristo Re, Alba

NEL MIO PAESE, LA GUERRA

Incontro con le Scuole medie di Alba per il progetto Nel mio Paese, la guerra

A cura dell'Anpi sezione di Alba



Martedì 30 aprile

Ore 10

Teatro Chiesa Nostra Signora della Moretta, Alba

TORINO SENZA TREGUA

Spettacolo teatrale con Diego Coscia riservato agli studenti dell'istituto “L. Da Vinci”

A cura dell'Istituto magistrale “L. Da Vinci” in collaborazione con l'Anpi sezione di Alba



Ore 18

Biblioteca “Beppe Fenoglio”, Liceo Classico “G. Govone”, Alba

UNO SCRITTORE IN FAMIGLIA

Spettacolo di e con Marisa Fenoglio con la voce narrante di Elena Zegna e l'accompagnamento musicale di Gianni Scotta

Info : info@centrostudibeppefenoglio.it



Sabato 11 maggio

Ore 10

Sala Beppe Fenoglio, Cortile della Maddalena, Alba

CERTAME FENOGLIANO

Premiazione dei vincitori della Premiazione Certame fenogliano

A cura del Liceo Classico “G. Govone”, Associazione ex Allievi Liceo G. Govone

Info: e-mail:cnis00700t@istruzione.it; tel. 0173440152



Giovedì 16 maggio

Ore 9

Piazza Rossetti 2, Centro studi Beppe Fenoglio, Alba

CAMMINATA SUI PERCORSI FENOGLIANI

All'evento parteciperanno i ragazzi delle Scuola media “Mussotto” di Alba

A cura dell' Anpi sezione di Alba.